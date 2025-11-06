ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
636
Час на прочитання
2 хв
2 хв

Заправлення "під зав’язку" — хвилина вигоди, роки ремонту: що трапиться з вашим авто

Переливання пального шкодить не лише довкіллю — він розбиває роботу системи контролю викидів і здатен деформувати бак. Вартість усунення несправності часто перевищує вигоду від «кількох зайвих літрів».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
АЗС

АЗС / © Pixabay

Звичка доливати пальне «під зав’язку» — поширена серед водіїв, але не така вже й безпечна. За одним клацанням пістолета стоїть технічна логіка: виробник передбачив вільний простір у баку, який компенсує теплове розширення пального та дозволяє коректно працювати системі контролю викидів EVAP.

Про це пише Auto Świat.

Клапан у пістолеті дає сигнал, коли в баку залишилося близько 10–15% вільного об’єму. Цей простір потрібен для розширення пального під час нагрівання і для збирання парів, які утворюються над рідиною. Якщо доливати пальне після сигналу, рідина потрапляє до вентиляційних трубок і до абсорбера — спеціального контейнера з активованим вугіллям.

Чому це важливо для EVAP

EVAP (Evaporative Emission Control System) збирає пари пального, зберігає їх у вугільному фільтрі та дозовано повертає до двигуна для спалювання. Рідке пальне руйнує структуру активованого вугілля: гранули стискаються, втрачають пористість, абсорбер забивається і припиняє працювати. Це не миттєвий ефект — проблема накопичується і проявляється згодом.

Симптоми та наслідки для автовласника

Першим сигналом часто стає загоряння індикатора Check Engine. Додаткові ознаки — запах бензину біля авто, складний запуск після заправлення, нестабільна робота на холостих обертах і підвищена витрата пального. Вирішення — діагностика і в більшості випадків повна заміна вугільного фільтра (абсорбера), що може коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень, залежно від моделі авто та складності доступу.

Просте правило рятує від багатьох проблем: перше «клацання» — це команда зупинитися. Виробники розраховують бак і систему EVAP з урахуванням температурного розширення та викидів парів. Краще заїжджати на заправку частіше і не шукати «десять зайвих кілометрів» ціною ремонту.

Нагадаємо, випадковий зрив заправного шланга на АЗС кваліфікується як дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Експерти застерігають, що головна помилка в такій ситуації — втеча з місця події, адже це загрожує не лише штрафом, а й позбавленням водійських прав на строк від одного до півтора року.

Правильний алгоритм дій — негайно зупинитися, викликати поліцію та зафіксувати всі пошкодження для страхової компанії. Відповідальність за ремонт колонки та авто несе водій або його поліс ОСЦПВ. Якщо ж водій залишить місце інциденту, страхова компанія може відмовити у відшкодуванні збитків.

