Заряджається за шість хвилин: австралійці створили павербанк для електромобілів

На руки пристрій видавати не будуть.

Австралійський стартап Re:Start створив мобільний акумулятор для заряджання електромобілів.

Про це повідомляє The Driven.

Так, наприкінці нинішнього року акумуляторами Re:Start почнуть постачати місцеві служби екстреної допомоги, які рятують автомобілістів, що застрягли на дорозі з тієї чи іншої причини, зокрема через відсутність пального. Так само, як із власниками машин із ДВЗ діляться бензином, із водіями на електрокарах будуть ділитися електроенергією.

За словами розробників, пристрій працює в кілька разів швидше за аналоги від інших виробників і має особливу запатентовану конструкцію спеціально для експлуатації на дорогах. Так, стандартному модулю вистачить лише шість хвилин, щоб поповнити батарею електрокара на 20 кілометрів шляху – цього має бути достатньо, щоб дістатися найближчої зарядної станції.

Цікаво, що на руки пристрій видавати не будуть. Послугу можна буде замовляти через мобільний застосунок, причому в компанії збираються зробити її дешевшою за вартість бензину.

Надалі розробники мають намір збільшити можливості павербанку, щоб він міг забезпечити заряд батареї, якого вистачило б на 100 км шляху. Також буде пропонуватися послуга регулярної зарядки для тих, хто не має можливості поставити собі домашній зарядний блок. Причому відкладати надовго впровадження нових опцій фахівці стартапу не мають наміру і вже почали робити перші кроки в їхній розробці.

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