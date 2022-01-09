Завдяки новій інноваційній батареї: Tesla Model S подолала 1 200 км на одному заряді

Електромобіль з таким запасом ходу стане повноцінною заміною традиційних авто.

Тільки уявіть, комфортний та швидкий електрокар, який може проїхати від одного заряду 1200 кілометрів. На такому, ви зможете доїхати з Києва до Одеси, повернутися назад, та ще й заїхати до магазину.

Найголовніше те, що це не якась фантастика, а реальність. Спеціальний блок батарей для Tesla Model S створили власники стартапу Our Next Energy, який базується у Мічигані. Про це повідомляє видавництво CarAndDrive.

Інженери працювали над проєктом цілих 2 роки. Все для того, щоб показати, що електромобілі можуть бути витривалими та повноцінними. Їм вдалося подвоїти максимальний запас ходу звичайної Tesla Model S, при тому, вмістивши свій новітній акумулятор у штатне місце, де раніше базувалася стара батарея.

Наразі, щоб задовольнити потреби покупців, більшість автовиробників намагаються додати функцію швидкої зарядки, але в цьому поки що не багато сенсу, адже інфраструктура тих зарядних станцій дуже маленька. Тому, більш розумний підхід – це збільшувати ефективність акумуляторів, чим і займаються майстри з Our Next Energy.

З заводу Tesla мала ємність батареї – 103,9 кВт/год, а після модифікації вона отримала елемент живлення на 207,3 кВт/год. Враховуючи це, не дивно, що автомобіль зміг проїхати 1200 кілометрів від одного заряду. Таку технологію можна використати на будь-якому електромобілі. Якщо стартап продовжить працювати в цьому напрямку, кожен власник електрокара, зможе модифікувати свого улюбленця і забути про постійні зарядки.

За задумом інженерів, вже у 2023 році, вони запустять у масове виробництво спеціальні комплекти батарей, які можна буде встановити на свій електрокар в звичайній майстерні. Спочатку планується модифікація усього модельного ряду Tesla, після чого вони перейдуть і на інші “електрички”.

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