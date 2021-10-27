Завдяки одній угоді: ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів

Ціна однієї акції становить понад тисячу доларів.
Компанія Tesla встановила рекорд із ринкової капіталізації.
Як повідомляє Autoblog, Tesla приєдналася до елітної групи компаній з ринковою вартістю понад 1 трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів. Зазначається, що компанія досягла такої позначки через 11 років після того, як вона стала публічною.
Після останнього оголошення результатів роботи у 2021 році, які виявились надзвичайно успішними для автовиробника, акції виросли в ціні на 13%, досягнувши рівня близько $1 025, випередивши попередній рекорд $909,68.
Зазначається, що зростання відбулося на тлі оголошення компанії Hertz про закупівлю до кінця року 100 тисяч автомобілів Tesla для свого автопарку.
Багатство засновника і керівника компанії Ілона Маска також різко зросло, разом з останнім стрибком курсу акцій. За даними “Індексу мільярдерів Bloomberg” Маск зараз є найбагатшою людиною у світі зі статком близько 252 мільярдів доларів, що значно випереджає 193 мільярди доларів засновника Amazon Джеффа Безоса. За даними Bloomberg, Маск також є найбільшим акціонером Tesla з майже 17% акцій.
Додамо, що за останні п’ять місяців акції компанії зросли більше ніж на 75% з середини травня.
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