Завдяки одній угоді: ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трильйон доларів

Ціна однієї акції становить понад тисячу доларів.

Компанія Tesla встановила рекорд із ринкової капіталізації.

Як повідомляє Autoblog, Tesla приєдналася до елітної групи компаній з ринковою вартістю понад 1 трильйон доларів , що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів. Зазначається, що компанія досягла такої позначки через 11 років після того, як вона стала публічною.

Після останнього оголошення результатів роботи у 2021 році, які виявились надзвичайно успішними для автовиробника, акції виросли в ціні на 13%, досягнувши рівня близько $1 025, випередивши попередній рекорд $909,68.

Зазначається, що зростання відбулося на тлі оголошення компанії Hertz про закупівлю до кінця року 100 тисяч автомобілів Tesla для свого автопарку.

Багатство засновника і керівника компанії Ілона Маска також різко зросло, разом з останнім стрибком курсу акцій. За даними “Індексу мільярдерів Bloomberg” Маск зараз є найбагатшою людиною у світі зі статком близько 252 мільярдів доларів, що значно випереджає 193 мільярди доларів засновника Amazon Джеффа Безоса. За даними Bloomberg, Маск також є найбільшим акціонером Tesla з майже 17% акцій.

Додамо, що за останні п’ять місяців акції компанії зросли більше ніж на 75% з середини травня.

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