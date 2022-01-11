Завод Tesla випустив у 2021 році рекордну кількість електрокарів

2021 року понад 160 тис. китайських Tesla було експортовано до більш ніж 10 країн світу.

Шанхайська гігафабрика Tesla випустила у 2021 році понад 480 тисяч електорокарів.

Про це інформує Хіnhuanet.

Минулого року на Шанхайській гігафабриці було виготовлено 484 130 автомобілів, що на 235% більше, ніж у 2020 році.

2021 року понад 160 тис. китайських автомобілів Tesla було експортовано до більш ніж 10 країн і регіонів Європи та Азії. Машини Tesla, виготовлені в Китаї, відправлялися до таких країн, як Данія, Швейцарія, Швеція, Іспанія, Нідерланди та Норвегія.

Рівень локалізації запчастин досяг 90 відсотків. 92% металевих матеріалів акумуляторних батарей Tesla можуть перероблятися на фабриці, не транспортуючись на окремі заводи, призначені для цих цілей.

Як додає Reuters, Tesla у грудні продала 70,85 тис. електромобілів, вироблених на заводі в Шанхаї. Це стало рекордним показником. Продажі у грудні 2021 року були майже втричі вищі, ніж за аналогічний період попереднього року, і на 34% перевищують продаж у листопаді 2021 року.

Шанхайський завод Tesla почав постачати автомобілі в кінці 2019 року. Там виробляють електроседани Model 3 і позашляховики Model Y для внутрішнього та міжнародного ринків, зокрема Німеччину та Японію.

Нагадаємо, що автопілот Tesla навчили "агресивній" поведінці на дорозі.

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