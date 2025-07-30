Збережіть кузов без іржі: перевірені способи захистити машину

Автомобіль / © Unsplash

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Метал кузова з часом починає іржавіти — особливо під впливом вологи, дорожніх реагентів й пошкоджень фарби. Навіть найдорожчі моделі не застраховані від корозії. Проте сьогодні існує п’ять перевірених методів, які допоможуть ефективно захистити авто та уникнути дорогого ремонту.

Про це пише SUV News.

Ключові місця ризику — пороги, днище, внутрішні полості та точки зварювання. На них слід звернути увагу перш за все.

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ТОП‑5 методів захисту від корозії:

Антикорозійна обробка: особливо важлива після покупки або перед зимою.

Воскове покриття: створює гідрофобний шар і зменшує контакт з вологою.

Антигравійна плівка: захищає лакофарбове покриття від каменеуколів.

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Полірування кузова: м’яке двічі на рік і глибоке 1–3 рази за життя авто.

Електрохімічний захист: жертовні аноди уповільнюють окислення металу.

Регулярне миття, усунення подряпин і застосування захисту можуть подовжити життя кузову до 10–15 років. І це набагато дешевше, ніж капітальний ремонт після великих пошкоджень.

Нагадаємо, ця ситуація знайома багатьом водіям: під час зупинки на світлофорі або в повільному русі у заторі двигун раптово глухне. Особливо неприємно це для власників авто з автоматичною коробкою передач, де будь-який збій може призвести до аварійної ситуації.

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Хоча багато хто одразу підозрює серйозні несправності — від проблем із запалюванням до паливної системи, — у більшості випадків винуватцем виявляється звичайне забруднення дросельної заслінки. Саме вона відповідає за подачу повітря в двигун, і з часом на її поверхні накопичується шар бруду, мастила та сажі, що заважає нормальній роботі мотора.