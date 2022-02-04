Здатен розганятися до 400 км/год: медики Дубая отримали автомобіль за 3,4 млн доларів

Автомобіль дуже потужний та нереально швидкий.

Найшвидша в світі карета невідкладної допомоги з’явилась в Дубаї. Це не якийсь там мікроавтобус, а справжній гіперкар - Lykan HyperSport.

Цей автомобіль арабський і вважається найшвидшим серійним автомобілем. Тепер один з таких авто буде виїжджати на виклики швидкої в Дубаї. Про це повідомляє видання Carscoops.

Максимальна швидкість цього красеня – 400 км/год, а до першої сотні він “вистрілює” усього за 2.8 секунди. Звісно важко собі уявити того бідолашного пацієнта, який буде відчувати шалені перенавантаження під час такого розгону, але до лікарні він доїде дійсно швидко.

https://www.carscoops.com

Доцільність цього автомобіля доволі сумнівна, адже майже на кожній будівлі у ОАЕ є вертолітна площадка. Та якщо згадати, що саме тут прийнято мати все найкраще, то всі питання відпадають. Мало того, що це найшвидша швидка у світі, та ще й найдорожча, адже Lykan HyperSport коштує – більш ніж 3 мільйони доларів.

Тепер разом з гіперкарами поліцейських поруч будуть працювати і медики. За деякими даними, влада Дубаю планує придбати ще кілька рідкісних гіперкарів для медичних закладів, та яких саме поки не повідомляють.

Пропонуємо ознайомитись: розлітаються всім світом: у Дубаї просто неба припадають пилом сотні елітних автомобільних "битків".