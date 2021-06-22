Здатні подолати понад 400 тисяч км: складено список позашляховиків, які вважаються найбільш надійними в Україні

Цей сегмент користується в нас чималим попитом.

Позашляховики в Україні, як і раніше залишаються досить популярними незважаючи на чимале споживання пального, яке постійно дорожчає.

Висока витрата і високі ціни на пальне автолюбителі намагаються компенсувати надійністю самих позашляховиків. Тому, в першу чергу, всі намагаються купити саме надійні позашляховики.

Так, AvtoSota склала список позашляховиків, які вважаються найбільш надійними в Україні. Ресурс двигуна та КПП здатні подолати понад 400 тисяч км.

Toyota Land Cruiser - відмінний преміальний позашляховик, практичний, зручний і головне - надійний. За належного догляду їхні двигуни можуть служити 500 тисяч км. Підвіска автомобіля комфортабельна і відрізняється своїм тривалим ресурсом. Японські МКПП і АКПП служать навіть більше ніж їх двигуни.

toyota-global.com

Автомобіль підходить всім - як сімейним людям, так і діловим. У будь-якому випадку ці машини забезпечують свого власника статусом “успішної людини”. Значна вартість цих машин не лякає автолюбителів, більшість довгі роки намагаються зібрати грошей, щоб придбати собі цей автомобіль.

Nissan Patrol – на відміну від попереднього автомобіля не володіє такими ж преміальними якостями, зате він так само відрізняється своєю чудовою надійністю.

Через свою міцну і надійну конструкцію автомобіль часто закуповували для армійських потреб.

Останні моделі цього автомобіля мають 400 сильний бензиновий силовий агрегат, який крім усього володіє і відмінною динамікою (6.5 секунд до 100 км/год). Якщо ви віддаєте перевагу дизелю, то доведеться купувати попередні покоління, але це не проблема, адже автомобіль славиться своєю надійністю, незважаючи на вік і умови експлуатації.

Mitsubishi Pajero Sport – в 2021 році Mitsubishi Pajero Sport займає верхні рядки рейтингу найнадійніших позашляховиків. Автокритики відзначають саме версію Sport, хоча спортивного в цьому автомобілі нічого немає, але ця приставка звучить саме так.

Останні моделі цього позашляховика стали більш преміальними, але не втратили своєї надійності.

Знайти варіант з МКПП складно. Проте, і японська АКПП довговічна та невибаглива. А повний привід працює безвідмовно. Відповідний автомобіль створений для будь-яких умов. Щоправда, ціна на останні моделі завелика, через що навряд чи ви захочете їздити на ньому суворим бездоріжжям.

Раніше було складено список надійних позашляховиків, які можна недорого придбати на вторинному ринку.

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