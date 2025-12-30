Здати на права не виходячи з дому: у Мінцифри розкрили плани на 2026 рік

Іспит з водіння / © Фото з відкритих джерел

Мінцифри готує можливість онлайн-складання теоретичного іспиту з водіння вже 2026 року. Ідея покликана мінімізувати корупційні ризики та зробити процес отримання прав прозорішим.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції у соцмережі TikTok.

Федоров пояснив, що нині існують достатні технологічні рішення — зокрема сервіси штучного інтелекту, які здатні відстежувати спроби списування під час онлайн-тестування. Водночас він підкреслив, що поки не може назвати точної дати запуску, оскільки проєкт ще потребує узгоджень із Міністерством внутрішніх справ.

«Я мрію, щоб ми зробили здачу на права онлайн. Я сподіваюся що ми знайдемо підтримку у Міністерстві внутрішніх справ та запустимо у 2026 році цю послугу, але поки не можу анонсувати ані дати, ані факт того, що вона буде запущена. За замовчуванням довіряємо громадянам і вважаємо, що якщо додати класний сервіс, то можна здавати на право онлайн. Це боротьба з корупцією», — зазначив Федоров.

Чиновник також нагадав, що через застосунок «Дія» вже можна перереєструвати авто, замінити техпаспорт та продовжити водійське посвідчення. Загалом Мінцифри планує впровадити 20–30 нових цифрових сервісів 2026 року.

