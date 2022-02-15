Жінки обрали найкращі автомобілі року: хто став фіналістом

Жінки обрали найкращі автомобілі року: хто став фіналістом

Журі вдалося обрати дуже сучасні та цікаві автомобілі.

Журі конкурсу "Women's World Car Of The Year 2022" обирали автомобільних переможців за дуже великою кількістю критеріїв. Кожен з них повинен бути найкращим у безпеці, задоволенні від водіння, рівня комфорту та технологій, а також у дизайні та за співвідношенням ціна/якість.

Також, що дуже важливо в нашому сучасному світі – автомобілі повинні бути енергоефективними та екологічними. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці конкурсу.

Враховуючи всі фактори, перші три переможні місця дістались електрокарам. У категорії “Велике авто” найкращим став електричний кросовер Ford Mustang Mach-E, у категорії “Великий позашляховик” – BMW iX, а найкращою високопродуктивною моделлю, жінки визнали електроседан Audi e-Tron GT.

Також, одне місце дісталось електрифікованому Jeep Wrangler 4xe, він з непоганим відривом обійшов своїх конкурентів в категорії повнопривідних авто та пікапів.

Далі у номінації “Міське авто” отримав перемогу Peugeot 308, а серед “Сімейних кросоверів” переможцем став Kia Sportage. Залишився останній етап конкурсу, в якому жінки повинні обрати з шести фіналістів одного переможця. Вже традиційно 8 березня, ми дізнаємось, яке авто стало найкращим жіночим автомобілем 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно стали відомі імена фіналістів конкурсу “Світовий автомобіль 2022”.