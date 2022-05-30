Жодне авто не зійшло з конвеєра: російський "АвтоВАЗ" подовжив простоювання та "канікули" для співробітників

Жодне авто не зійшло з конвеєра: російський "АвтоВАЗ" подовжив простоювання та "канікули" для співробітників

Російське підприємство "АвтоВАЗ" не зможе розпочати виробництво машин найближчим часом.

Причиною цього є санкції, які накладені на Росію через повномасштабне вторгнення до України.

"АвтоВАЗ", який відчув санкційний тиск ще на початку березня, продовжив простий складальних конвеєрів у Тольятті та Іжевську ще на тиждень - від 30 травня до 3 червня включно.

Водночас, джерело, наближене до "АвтоВАЗ" стверджує, що завод почне збирання автомобілі лише 6 червня. Причина простою – нестача комплектуючих.

У російського автовиробника розпочалися перші простої саме в березні. Така сама ситуація збереглася в наступні місяці. Так, у квітні співробітників відправили у тритижневу корпоративну відпустку, а травень розпочався із затяжних вихідних, які мали завершитися 13 травня.

Утім, вийти працювати вдалося далеко ще не всім. Більшості співробітників канікули продовжили. У штатному режимі працює лише Науково-технічний центр та ділянки з виробництва запасних частин та забезпечують підрозділи. Усім працівникам, які не займатимуться "виготовленням запасних частин" або "роботами над новими проєктами", буде виплачено компенсацію у розмірі 2/3 від зарплати.

Від початку травня "АвтоВАЗ" не випустив жодного автомобіля та вже не випустить. Імовірно, не вдалося концерну і доправити в Росію електронні компоненти, законтрактовані у альтернативного постачальника з Китаю. Потужне виробництво - нічого не скажеш.

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