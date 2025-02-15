Жовте коло з трьома крапками: що означає цей знак для автомобілістів

Діаметр знака становить 16 см, а діаметр чорних крапок – 4 см, розміщується він як на лобовому склі, так і на задньому вікні для кращої видимості.

На сьогоднішній день на автомобілях можна побачити найрізноманітніші малюнки і наклейки, які часто жодної важливої інформації не несуть. Однак іноді йдеться про важливі попереджувальні індикатори, які можуть насторожити водіїв і пішоходів. Наприклад, багато хто лякається, побачивши на склі машини моторошний знак у вигляді жовтого кола з трьома чорними крапками.

Що означає цей, на перший погляд, моторошний знак, пише "ТвояМашина".

Насамперед варто розуміти, що нічого жахливого цей символ не позначає, але попереджає оточуючих про проблеми у водія авто. За ПДР, таким знаком потрібно позначати транспортні засоби, що перебувають під керуванням керманичів із порушеннями слуху або глухонімих водіїв.

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Діаметр знака становить 16 см, а діаметр чорних крапок – 4 см. Розміщується він як на лобовому склі, так і на задньому вікні для кращої видимості.

Важливо знати, що такі водії можуть керувати виключно транспортними засобами вагою до 3,5 тонн. Тобто, якщо ви побачите такий символ на вантажівці, то, найімовірніше, це буде помилка або маніпуляція. Також потрібно розуміти, що сам знак жодної переваги та пріоритету водієві не дає, а лише слугує попередженням для інших учасників руху, щоб вони були пильними та обережними, розуміючи про відповідні загрози. Наприклад те, що глухий водій не відреагує на звуковий сигнал чи крик в екстреній ситуації.

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