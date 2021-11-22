Журналісти випробували повний автопілот від Tesla: названі переваги та недоліки

Система повного автопілота ще "сира" та вимагає доопрацювання, але вона вражає.

Кожен рік ми чуємо від очільника Tesla – Ілона Маска - що вже ось-ось автомобілі Tesla отримають систему повного автопілота, але реліз так і не відбувся. І тепер ми дізналися чому.

Журналіст CNN Майкл Баллабан (Michael Ballaban) протестував систему в житті та поділився враженнями.

Якщо стисло, то автопілот працює адекватно лише на трасах та дорогах, на яких немає щільного трафіку. А якщо використовувати його в межах міста, де багато автомобілів і не завжди передбачуваний рух, то стає дійсно страшно. Мені постійно треба було допомагати йому. Але не дивлячись на це, система крута і за нею дійсно майбутнє.

Майкл Баллабан впевнений, що для повністю безпілотних автомобілів час ще не настав, адже найрозумніший автопілот нашого часу поводить себе наче “підліток, якого навчаєш водінню”. Та врешті-решт автономні автомобілі з’являться на наших дорогах, треба лише почекати кілька років.

Поки що у США компанія продає пакет Full Self-Driving за 10 000 доларів або за підпискою за 199 доларів на місяць. Ця система допомоги водієві не робить електромобілі Tesla абсолютно автономними і не дозволяє водієві повністю відволікатися від дорожньої ситуації.

Та щоб система працювала без проблем, треба міняти культуру водіння в країні. Адже деякі ситуації на дорогі дивують навіть людський мозок, то що говорити про штучний інтелект.

Нагадаємо, що нещодавно в усьому світі трапився масовий збій із сотнями електромобілів Tesla, власники впродовж 5 годин не могли нікуди поїхати на своєму авто.