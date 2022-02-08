Зібрали з уламків двох спорткарів: Skoda реставрувала унікальне купе

Ця модель була збудована ще в 60-х роках.

Компанія Skoda вирішила відновити унікальне купе 1100 OHC .

Про це повідомляє пресслужба чеського автовиробника.

Skoda 1100 OHC Coupe побудували 1959 року. Усього було зібрано два екземпляри, але не один з них не зберігся до наших днів. У компанії вирішили відродити купе до 120-річчя спортивного підрозділу.

Розробка гоночних Skoda 1100 OHC розпочалася у Млада Болеславі навесні 1956 року. Спочатку були виготовлені два родстери, а потім у 1959 та 1960-му були побудовані два купе. Планувалося, що автомобілі зможуть взяти участь у різних кільцевих перегонах не лише у Чехословаччині, а й у країнах Західної Європи. Але політичне загострення, викликане "Холодною війною", не дозволило реалізувати ці плани.

У рух їх приводила рядна безнаддувна "четвірка" від Skoda 440 Spartak (попередника Octavia) об'ємом 1,1 літра, потужність якої для спорткара збільшили більш ніж удвічі - з 40 до 92 кінських сил. Максимальна швидкість 555-кілограмової дводверки доходила до 200 кілометрів на годину.

В результаті гоночні машини було продано приватним покупцям і перероблено для використання на звичайних дорогах. Надалі обидва автомобілі постраждали, перший потрапив у серйозну аварію та згорів, а другий неодноразово модернізувався власниками, внаслідок чого зберігся у некомплектному та далекому від оригіналу вигляді. До наших днів збереглися лише окремі вузли та агрегати, які викупили співробітники музею Skoda.

Skoda шматочками викуповувала спорткари, і до 2015 року деталей вистачило на відновлення шасі, яке виставили у музеї марки. Однак пізніше компанія вирішила відтворити 1100 OHC Coupé повністю. Фахівці використовували оригінальні креслення, якими була створена тривимірна модель купе, а потім – кілька реальних прототипів у різних масштабах. Головним завданням, яке стояло перед реставраторами, стало відтворення оригінального алюмінієвого кузова. За допомогою сучасних систем комп'ютерного моделювання вони створили 3D-модель, яку потім коригували з урахуванням реального вигляду автомобіля. Після довгих годин копіткої праці майстрам Skoda вдалося відтворити первісний дизайн купе.

skoda-storyboard.com

skoda-storyboard.com

Повернення до життя чергової унікальної моделі дозволить заповнити втрачені фрагменти спортивної історії компанії Skoda та поповнити колекцію фірмового музею.