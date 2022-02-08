Зібрали з уламків двох спорткарів: Skoda реставрувала унікальне купе

Ця модель була збудована ще в 60-х роках.
Компанія Skoda вирішила відновити унікальне купе 1100 OHC.
Про це повідомляє пресслужба чеського автовиробника.
Skoda 1100 OHC Coupe побудували 1959 року. Усього було зібрано два екземпляри, але не один з них не зберігся до наших днів. У компанії вирішили відродити купе до 120-річчя спортивного підрозділу.
Розробка гоночних Skoda 1100 OHC розпочалася у Млада Болеславі навесні 1956 року. Спочатку були виготовлені два родстери, а потім у 1959 та 1960-му були побудовані два купе. Планувалося, що автомобілі зможуть взяти участь у різних кільцевих перегонах не лише у Чехословаччині, а й у країнах Західної Європи. Але політичне загострення, викликане "Холодною війною", не дозволило реалізувати ці плани.
У рух їх приводила рядна безнаддувна "четвірка" від Skoda 440 Spartak (попередника Octavia) об'ємом 1,1 літра, потужність якої для спорткара збільшили більш ніж удвічі - з 40 до 92 кінських сил. Максимальна швидкість 555-кілограмової дводверки доходила до 200 кілометрів на годину.
В результаті гоночні машини було продано приватним покупцям і перероблено для використання на звичайних дорогах. Надалі обидва автомобілі постраждали, перший потрапив у серйозну аварію та згорів, а другий неодноразово модернізувався власниками, внаслідок чого зберігся у некомплектному та далекому від оригіналу вигляді. До наших днів збереглися лише окремі вузли та агрегати, які викупили співробітники музею Skoda.
Skoda шматочками викуповувала спорткари, і до 2015 року деталей вистачило на відновлення шасі, яке виставили у музеї марки. Однак пізніше компанія вирішила відтворити 1100 OHC Coupé повністю. Фахівці використовували оригінальні креслення, якими була створена тривимірна модель купе, а потім – кілька реальних прототипів у різних масштабах. Головним завданням, яке стояло перед реставраторами, стало відтворення оригінального алюмінієвого кузова. За допомогою сучасних систем комп'ютерного моделювання вони створили 3D-модель, яку потім коригували з урахуванням реального вигляду автомобіля. Після довгих годин копіткої праці майстрам Skoda вдалося відтворити первісний дизайн купе.
Повернення до життя чергової унікальної моделі дозволить заповнити втрачені фрагменти спортивної історії компанії Skoda та поповнити колекцію фірмового музею.