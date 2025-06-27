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Жінка загинула внаслідок вибуху подушки безпеки Citroën C3
Автовиробник Stellantis розпочав термінову кампанію відкликання автомобілів по всій Європі, включно з Австрією.
Після фатального інциденту у Франції, де унаслідок детонації подушки безпеки в Citroën C3 загинула жінка, а підліток зазнав тяжких поранень, автовиробник Stellantis розпочав термінову кампанію відкликання автомобілів по всій Європі, включно з Австрією. Компанія оголосила про введення обмеження Stop-Drive для моделей Citroën C3 (друге покоління) і DS 3 (перше покоління), випущених у період з 2009 по 2019 роки.
Про це повідрмляє сайт «НОВИНИ Ю».
Що сталося
11 червня 2025 року поблизу Реймса у Франції подушка безпеки автомобіля Citroën C3 вибухнула з такою потужністю, що елементи конструкції влучили в пасажирів. Внаслідок цього 37-річна жінка померла, а підліток отримав важкі травми. Інцидент пов’язують із дефектними газогенераторами від виробника Takata, які вже стали причиною численних відкликань у світі.
Реакція компанії та влади
Французьке Міністерство транспорту оперативно запровадило заборону на експлуатацію зазначених моделей. Stellantis закликає власників припинити використання автомобілів і звернутися до офіційних сервісів для безкоштовної заміни потенційно небезпечних подушок безпеки.
«Це найважливіший захід для захисту життя. Ми хочемо вирішити проблему швидко, прозоро і відповідально», — заявив представник компанії.
Стан справ в Австрії
У межах кампанії в Австрії загалом під відкликання підпадають 12 464 транспортні засоби. Станом на сьогодні залишаються не заміненими подушки у 3 758 автомобілях. Власники вже отримали офіційні повідомлення від Міністерства захисту прав споживачів та Citroën Österreich GmbH. Тих, хто ще не пройшов сервіс, повторно інформують. У Stellantis закликають автовласників оновити контактні дані, щоб гарантувати отримання повідомлень.
Країни, де діє Stop-Drive
Під заборону потрапили автомобілі на території:
Австрії
Франції
Німеччини
Великої Британії
Бельгії
Польщі
Швеції
Нідерландів
Швейцарії
Чехії
Данії
Словаччини
Фінляндії
Норвегії
Ірландії
Литви
Латвії
Естонії
Молдови
України
Білорусі
Румунії
Загалом у Європі під дію обмеження потрапляє приблизно 441 тисяча одиниць автомобілів.
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