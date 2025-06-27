Жінка загинула внаслідок вибуху подушки безпеки Citroën C3

У Citroën C3 вибухнула подушка безпеки

Реклама

Після фатального інциденту у Франції, де унаслідок детонації подушки безпеки в Citroën C3 загинула жінка, а підліток зазнав тяжких поранень, автовиробник Stellantis розпочав термінову кампанію відкликання автомобілів по всій Європі, включно з Австрією. Компанія оголосила про введення обмеження Stop-Drive для моделей Citroën C3 (друге покоління) і DS 3 (перше покоління), випущених у період з 2009 по 2019 роки.

Про це повідрмляє сайт «НОВИНИ Ю».

Що сталося

11 червня 2025 року поблизу Реймса у Франції подушка безпеки автомобіля Citroën C3 вибухнула з такою потужністю, що елементи конструкції влучили в пасажирів. Внаслідок цього 37-річна жінка померла, а підліток отримав важкі травми. Інцидент пов’язують із дефектними газогенераторами від виробника Takata, які вже стали причиною численних відкликань у світі.

Реклама

Реакція компанії та влади

Французьке Міністерство транспорту оперативно запровадило заборону на експлуатацію зазначених моделей. Stellantis закликає власників припинити використання автомобілів і звернутися до офіційних сервісів для безкоштовної заміни потенційно небезпечних подушок безпеки.

«Це найважливіший захід для захисту життя. Ми хочемо вирішити проблему швидко, прозоро і відповідально», — заявив представник компанії.

Стан справ в Австрії

У межах кампанії в Австрії загалом під відкликання підпадають 12 464 транспортні засоби. Станом на сьогодні залишаються не заміненими подушки у 3 758 автомобілях. Власники вже отримали офіційні повідомлення від Міністерства захисту прав споживачів та Citroën Österreich GmbH. Тих, хто ще не пройшов сервіс, повторно інформують. У Stellantis закликають автовласників оновити контактні дані, щоб гарантувати отримання повідомлень.

Країни, де діє Stop-Drive

Під заборону потрапили автомобілі на території:

Реклама

Австрії

Франції

Німеччини

Великої Британії

Бельгії

Польщі

Швеції

Нідерландів

Швейцарії

Чехії

Данії

Словаччини

Фінляндії

Норвегії

Ірландії

Литви

Латвії

Естонії

Молдови

України

Білорусі

Румунії

Загалом у Європі під дію обмеження потрапляє приблизно 441 тисяча одиниць автомобілів.

Раніше ми писали про те, через які продукти водій може провалити тест на алкоголь та отримати 17 тисяч гривень штрафу.