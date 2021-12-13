Зірковий український автогонщик дав дієві поради, як запустити дизельний двигун у морози

Зірковий український автогонщик дав дієві поради, як запустити дизельний двигун у морози

Дизельний двигун вимагає до себе більшої уваги, тож краще притримуватись простих правил та жити спокійно.

Для тих, у кого автомобіль працює на дизелі, зимовий період – це біль та страждання. Дуже часто водії потрапляють на неякісне пальне і тоді зранку починаються різні неприємні сюрпризи.

Зірка українського автоспорту - Олексій Мочанов, підготував поради, як не потрапити у халепу.

Якщо на вулиці температура опустилася до -15 градусів морозу, тоді не поспішайте запускати свій двигун. Перед цим, треба провести просту маніпуляцію. Провертайте ключ, щоб включити запалювання. У вас на приладовому щитку повинна загорітися “спіралька”, це означає, що запущено процес прогріву свічок. Як тільки вона погасла, вимикайте запалювання та повторюйте цей процес 4-5 разів. Після цього автомобіль повинен запуститися швидше та легше.

Буває таке, що це не зовсім допомогло. Автомобіль на кілька секунд завівся і перестав працювати – не панікуємо, таке буває. Пробуємо ще раз прогріти свічки і запускаємо. Якщо і це не допомогло, тоді біда. Значить у баку застив гель і пальне перетворилося у парафін. Все що ви повинні зробити – це відігріти свого “залізного коня”. Треба закотити його у якийсь теплий бокс чи викликати спеціальних людей, які мають спеціальний чохол та повітряну “пушку”, такими засобами, вони відігріють авто десь за 30 хвилин.

Також, треба пам’ятати, що за ніч, у вас охолонув не лише двигун, а і весь автомобіль. І гріти його потрібно також весь, але не вогнем та різними ковдрами, а у русі. Якщо з пальним у вас все добре, тоді запускаємо двигун і даємо йому попрацювати 2-3 хвилини, не більше. Після чого, починаємо потроху їхати. Ті хто використовують авто з АКПП, краще після запуску авто, перемкнути селектор на “D” (Drive), натиснути на гальма і в такому положенні почекати 30 секунд. Тоді коробка прогріється і працюватиме плавніше.

І ще одна дуже серйозна порада – не використовуйте надмірно підігрів сидінь. Вони створені для того, щоб сидіння були не холодними, а не для того, щоб гріти ваше тіло. Якщо відчули, що сидіння вже тепле – вимикайте. Адже, коли ви вийдете на холодну вулицю з розігрітою спиною та сідницями – це може нашкодити вашому здоров’ю.

Нагадаємо, як правильно експлуатувати та стежити за автомобілем у зимовий період: дієві поради для автомобілістів.