Злодії придумали нову схему викрадення авто: як не потрапити до викрадачів на “гачок”

Злодії придумали нову схему викрадення авто: як не потрапити до викрадачів на “гачок”

Тепер для того, щоб відслідкувати автомобіль, злодії використовують мініатюрні GPS маячки.

Нова схема автовикрадень - набирає обертів. Лиходії - взяли на озброєння високі технології. Пристрої, які мали допомагати людям - вони перетворили на інструмент злочину.

Як не потрапити стати жертвою злочину дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Звичайний GPS маячок, який в компанії розробляли, щоб люди просто не губили свої речі – грабіжники використовують інакше. Вони кріплять його в якесь непомітне місце автомобіля, і все – ви можете стежити за машиною в реальному часі.

Ці девайси дуже маленькі. Їх підкладають під люк бензобака, склоочисники, розетки для причепів. Ви ж самі розумієте - заховати у машині монетку - дуже легко.

Зі звичайним трекером грабіжники складали графік, прораховували маршрути і уже тоді обирали час і місце – де поцупити авто. Як правило – це відбувалося під будинками, або на великих парковках.

Схему розкрили - коли викрадачі підклали мітку - перед будинком власника. Цей момент чоловік помітив, коли переглядав записи з камер спостереження на своєму будинку. Тож разом з грабіжниками - за його авто стежили й копи. Які й взяли любителів чужого на гарячому.

За останній місяць було виявлено п’ять таких випадків. Тож можна говорити, що це вже стало справжнім трендом у грабіжників. І схоже в майбутньому - такі випадки повторюватимуться.

Схоже ця схема до України ще не дісталася. Але ми радимо діяти на випередження, тож перед тим як лишати авто на ніч під будинком, варто передивитися всі таємні місця вашого улюбленця.

Нова схема викрадення авто

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