Зміна зимових шин: чому водіям навесні краще не поспішати

Зима не здається одразу і має звичку повертатись, хоча і не надовго. Зимові шини не будуть великою проблемою у теплі дні – принаймні, краще з ними на теплій дорозі, ніж з літніми – на морозі.

Буквально минулого тижня нам дихав морозом в обличчя місяць лютий, а сьогодні треба кондиціонер в машині вмикати – весна! Чому за такої ситуації водіям не варто поспішати із зміною шин на літні, розповіли експерти.

Про це пише "РБК-Україна".

Глобальне потепління впливає на принципи сезонного перевзування. Якщо раніше автомобілістам навесні радили перевзуватись, коли середньодобова температура кілька днів триматиметься на рівні +7-8 градусів С, то тепер такий підхід став некоректним. Тому що за тих же середніх градусів тепер вдень може бути +15 С, а вночі 0 +1 С.

Як поводиться "зима" на теплому асфальті

Зазначимо, що принципових відмінностей у зимових шин від літніх дві: морозостійка гумова суміш протектора та його малюнок. На теплому асфальті м’яка гума зимових шин стає ще м’якішою і починає ускладнювати керування. Гаряча зимова покришка гірше тримається асфальту і за найменшого навантаження переходить у ковзання. Навіть недосвідчений водій зрозуміє, що з колесами щось не так, коли на теплому асфальті звичайне гальмування раптом супроводжується писком і юзом.

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Крім того, зимовий малюнок протектора, маючи глибоку нарізку, численні ламелі і широкі доріжки між блоками, не сприяє впевненому маневруванню.

Коли зимовим шинам жарко

Так, експерти з конструювання і виробництва шин визначають як прийнятну температуру для зимової гуми не вище +8 градусів С. Проте не слід поспішати перевзуватись відразу, як тільки денна температура встановиться на цьому рівні. Тому що навіть у теперішньому теплому березні не можна напевне знати, що вночі не випаде сніг або що десь у затінку на дорозі не з’явиться крига. А гумова суміш літніх шин в таких ситуаціях поводитиметься набагато гірше, ніж зимова – на теплому асфальті.

Коли перевзуватись навесні

Відтак, слід зрозуміти, що на початку весни ліпше кілька годин поїздити на зимових колесах в умовах теплого дня, аніж на літніх – по снігу і льоду. Тому у березні краще не поспішати і дочекатись, поки встановиться стабільна плюсова температура в потрібних межах – на рівні +7 + 8 С.

Більш зручним для багатьох водіїв, певно, буде варіант підлаштувати свою шинну політику під свій розклад користування машиною. Наприклад, якщо ви їздите на машині за більш-менш чітким графіком – скажімо, тільки вдень чи, навпаки, рано вранці і пізно увечері, можна буде врахувати цю специфіку при зміні шин. Тобто для "денної" машини, яка катається вже теплим асфальтом, можна сміливо мати на колесах літні шини. А оскільки вночі та вранці ще цілком можливі заморозки (навіть не важливо, утворять вони на дорозі слизькі ділянки чи ні), то на машині для раннього виїзду з дому і пізнього повернення можна ще на якісь час залишити зимові колеса.

Тож не варто поспішати з перевзуванням машини у перші ж теплі дні весни. Зима не здається одразу і має звичку повертатись, хоча і не надовго. Зимові шини не будуть великою проблемою у теплі дні – принаймні, краще з ними на теплій дорозі, ніж з літніми – на морозі.

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