Змінні акумулятори та 1000 кілометрів від одного заряду: китайці презентували інноваційний електромобіль

Автомобіль отримав потужний двигун, гарний дизайн та дуже велику батарею.

Китайська компанія Nio презентувала чергового “вбивцю Tesla”, але на цей раз Nio ET5 є чим здивувати покупців. Новинка отримала відразу три варіації акумуляторів та два електромотори.

Топова версія електрокара зможе проїхати на одному заряді більш ніж 1000 кілометрів. Також, батарея буде змінна, її можна буде брати в оренду та не перейматись за її “здоров’я”. Про це виробник повідомляє на своєму сайті.

Nio ET5 за своїм дизайном нагадує свого “старшого брата” Nio ET7, а деякі частини кузова запозичили у гіперкара Nio EP9. За інтер’єром новинка також далеко не відійшла від “сімки”. Водія в салоні чекатиме 10,2- дюймова приладова панель, система PanoCinema з доповненою реальністю, амбієнтна підсвітка інтер'єру на 256 кольорів і звісно потужна аудіосистема Dolby Atmos 7.1.4.

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Спеціальні фірмові системи Nio ET5 забезпечать автомобіль автопілотом, але, як і все в нашому світі – це буде доступно за підпискою. За габаритами автомобіль більший за Tesla Model 3 – він має довжина 4790 міліметрів, ширину 1960 міліметрів і висоту 1499 міліметрів з колісною базою 2888 міліметрів.

Клієнти матимуть на вибір три варіанти батареї. Топова версія найцікавіша – 150 кВт⋅год та запас ходу більш ніж на 1000 км. Також можна придбати більш бюджетні авто з акумуляторами на 100 та 75 кВт⋅год, що також досить серйозна ємність. Розганяється таке авто до першої сотні за 4.3 секунди. Nio ET5 з’явиться на ринку Китаю вже восени 2022 року, а після дебюту на внутрішньому ринку, виробник планує розширитись на Європу.

Нагадаємо, що у Китаї з'явилися станції, які дозволяють за одну хвилину замінити акумулятор в електрокарі.