Знадобилося 23 години: електрична вантажівка встановила світовий рекорд, проїхавши на одному заряді 1 099 км

Ця модель має потужність у 680 "коней".

Електрична вантажівка Futuricum встановила світовий рекорд за довжиною подоланого шляху на одному заряді.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що на цьому транспортному засобі встановлені найбільші серед електровантажівок Європи акумуляторні батареї - сумарною місткістю 680 кВт/год. Вони являють собою чотири блоки, кожен довжиною близько 2 м, шириною і висотою по 75 см, і масою близько 1 100 кг.

Утім, попри такі показники, Futuricum зумів подолати 1 099 км без підзарядки. Вантажний автомобіль подолав дистанцію на випробувальній трасі Continental довжиною 2,8 кілометри поблизу Ганновера у Німеччині. Команда використовувала двох водіїв для заїзду, який тривав 23 години і вони мінялись кожні чотири з половиною години.

19-тонна вантажівка Futuricum має потужність 680 к.с. Для рекордного заїзду машину обладнали високоефективними шинами з низьким опором коченню від Continental. Тягач з фурою пройшов 392 кола кільцевої траси довжиною 2,8 кілометри, за середньої швидкості 50 км/год.

Щодо запасу ходу, то він складає до 760 км. І це ще разом із тим, що його повна маса дорівнює 19 тоннам. Для зарядки батарей поки що доступна 150-кіловатная станція, яка повністю "заповнює" їх за 4,5 години (3 години до 80% ємності).

Машини швейцарської марки Futuricum побудовані на базі вантажівок Volvo - в цьому випадку моделі FH, від якої запозичили, зокрема, комфортабельну кабіну.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання