Знак із хмарою та дощем: фахівець пояснив, коли він діє та як рятує від аварії

Несподіваний знак із хмарою і дощем

На дорогах України не всі знаки однаково зрозумілі. Один із таких — невелика табличка із зображенням хмари та дощу. Її номер у ПДР — 7.13, і вона позначає «Вологе покриття». На перший погляд, дрібниця, але саме цей знак часто рятує від аварій.

Інструктор з дорожнього руху Сергій Д. у коментарі для видання Твоя МАШИНА пояснює: «Коли на асфальті вода, гальмівний шлях збільшується на третину. Авто може втратити зчеплення навіть на швидкості 60 км/год». Табличка 7.13 сигналізує, що дію головного знака слід сприймати саме в таких умовах — коли покриття мокре чи блискуче від дощу.

Найчастіше вона з’являється поруч зі знаками 1.13 «Слизька дорога» або 3.29 «Обмеження швидкості». У першому випадку попереджає про небезпеку занесення, у другому — змушує водія пригальмувати, щоб не потрапити в аквапланування. Також її ставлять біля знаків «Обгін заборонено» або «Рух заборонено» — коли під час зливи певна ділянка стає особливо небезпечною.

Фахівці радять: якщо ви бачите знак із хмарою, сприймайте його серйозно. Зменшіть швидкість, збільшіть дистанцію, не гальмуйте різко. Навіть декілька секунд уважності можуть зберегти життя.

