Знак оклику в трикутнику: що означає цей дорожній знак

Цей знак інформує водіїв про небезпеку.

Знак у вигляді трикутника з знаком оклику в ПДР позначає "Аварійно-небезпечну ділянку". Цей знак має порядковий номер 1.39 і встановлюється для попередження водіїв про потенційну небезпеку на дорозі.

Про це розповіли в PMG.ua.

Це може бути звужена проїжджа частина, слизька дорога взимку або різкий підйом. Слід усвідомлювати, що подібних випадків може бути багато, оскільки неможливо передбачити всі можливі ситуації.

"Водій, коли його побачив, повинен відповідно зреагувати — знизити швидкість та зосередитись. Також потрібно звернути увагу на табличку з видом небезпеки, якщо вона встановлена", - йдеться в повідомленні.

Знак розташовують на відстані 50-100 метрів у населених пунктах та 150-300 метрів поза ними.

Раніше ми повідомляли, що означає дорожній знак "очі" та де його встановлюють.

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