Знак оклику на дорозі: що означає цей символ та чому його небезпечно ігнорувати

На українських автошляхах часто можна зустріти трикутний знак із червоним контуром та знаком оклику всередині. Проте статистика і практика показують, що далеко не всі водії розуміють його справжнє значення. Експерти наголошують: ігнорування цього сигналу може коштувати життя.

Згідно з Правилами дорожнього руху, цей символ має назву «Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)». Він вказує на місця, де умови руху суттєво відрізняються від стандартних і можуть бути непередбачуваними.

Зазвичай його встановлюють перед відрізками шляху, де геометричні параметри проїзної частини не відповідають загальноприйнятим будівельним нормам. Це можуть бути нестандартні радіуси кривих (занадто круті повороти), раптові вертикальні перепади дороги, які погіршують видимість, або інші архітектурні дефекти траси.

Для того, щоб автомобілісти могли краще підготуватися до конкретних умов, знак оклику майже завжди супроводжується спеціальними інформаційними табличками (від 7.21.1 до 7.21.5). Саме вони деталізують вид загрози:

серія різких поворотів;

раптові нерівності або вибоїни;

небезпечне звуження проїзної частини;

інші раптові зміни дорожньої обстановки.

Знак встановлюється завчасно, щоб дати водієві час на реакцію та зниження швидкості. Поза населеними пунктами його можна побачити за 150-300 метрів до початку небезпечної зони, а в межах міст і сіл — за 50-100 метрів.

Якщо ситуація вимагає іншого розміщення, під знаком кріпиться додаткова табличка «Відстань до об’єкта», яка точно вказує метраж до проблемної ділянки.

Автомобільні експерти застерігають: навіть водії з багаторічним стажем інколи недооцінюють подібні попередження, покладаючись на власний досвід та сучасні системи безпеки авто.

Проте закони фізики на нестандартних ділянках дороги обдурити неможливо. Тому поява знаку оклику на горизонті — це завжди сигнал прибрати ногу з педалі газу та міцніше взятися за кермо.

