Знак із камінням з-під автомобіля: що він означає та як захистити авто

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути пошкоджень скла, фар і кузова автомобіля, а також зробить рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.
Щоб попередити водіїв про ризик викидання гравію чи щебеню з-під коліс, на дорогах встановлюють відповідний дорожній знак "Викидання кам'яних матеріалів". Він сигналізує, що попереду небезпечна ділянка, де є висока ймовірність потрапляння каміння в авто.
Детальніше – в матеріалі ТСН.ua.
Навіть невеликий камінь на дорозі може завдати серйозної шкоди автомобілю, якщо потрапить під колесо і вилетить з великою швидкістю. Такий уламок може влучити в узбіччя, інші транспортні засоби або ж у лобове скло, що особливо небезпечно на трасах, де швидкість руху значно вища, ніж у місті.
Щоб уникнути пошкоджень, водіям рекомендується:
- знизити швидкість;
- збільшити дистанцію до інших автомобілів;
- дотримуватися безпечного бічного інтервалу;
- утриматися від обгону та випередження.
Встановлення знаку залежить від місцевості:
- в межах населених пунктів він розташовується за 50-100 метрів до небезпечної ділянки;
- поза містом – за 150-300 метрів.
Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути пошкоджень скла, фар і кузова автомобіля, а також зробить рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.
Раніше ми розповідали, що означає дорожній знак "Нерівна дорога" і чому його не варто ігнорувати.
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