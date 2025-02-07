Знак із камінням з-під автомобіля: що він означає та як захистити авто

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути пошкоджень скла, фар і кузова автомобіля, а також зробить рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.

Щоб попередити водіїв про ризик викидання гравію чи щебеню з-під коліс, на дорогах встановлюють відповідний дорожній знак "Викидання кам'яних матеріалів". Він сигналізує, що попереду небезпечна ділянка, де є висока ймовірність потрапляння каміння в авто.

Детальніше – в матеріалі ТСН.ua.

Навіть невеликий камінь на дорозі може завдати серйозної шкоди автомобілю, якщо потрапить під колесо і вилетить з великою швидкістю. Такий уламок може влучити в узбіччя, інші транспортні засоби або ж у лобове скло, що особливо небезпечно на трасах, де швидкість руху значно вища, ніж у місті.

Щоб уникнути пошкоджень, водіям рекомендується:

знизити швидкість;

збільшити дистанцію до інших автомобілів;

дотримуватися безпечного бічного інтервалу;

утриматися від обгону та випередження.

Встановлення знаку залежить від місцевості:

в межах населених пунктів він розташовується за 50-100 метрів до небезпечної ділянки;

поза містом – за 150-300 метрів.

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути пошкоджень скла, фар і кузова автомобіля, а також зробить рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.

Раніше ми розповідали, що означає дорожній знак "Нерівна дорога" і чому його не варто ігнорувати.