Знаки та жести водіїв: що вони означають мовою автомобілістів

Знаки та жести водіїв: що вони означають мовою автомобілістів

На трасі автомобілісти часто обмінюються цілою системою особливих знаків, що вироблялася роками, які за відсутності голосових можливостей дозволяють передати іншому учаснику дорожнього руху цілком вичерпну інформацію про ту чи іншу ситуацію, не знаючи основних положень якої новачок може легко потрапити в халепу.

Традиція моргати фарами, попереджаючи про засідку поліції, з'явилася кілька десятиліть тому. Як свідчить легенда, раніше додумалися автомобілісти однієї з південних республік, а керівництво поліції не придумало нічого кращого, ніж написати про це у всесоюзній газеті. Кращої реклами не потрібно — буквально за кілька днів після публікації, фарами почали сигналити один одному майже всі водії країни.

З того часу "сигнальна енциклопедія" автомобілістів поповнилася солідною кількістю нових "статей", значення яких зрозуміло далеко не кожному. ТСН.Авто пропонує вам познайомитися з "посланнями", що полегшують водію існування на дорозі.

Сигнали фарами та "поворотниками"

Одне коротке миготіння далеким світлом у пробці — "проїжджай".

Декілька коротких миготінь далеким світлом: потрібно знизити швидкість і їхати акуратніше, оскільки попереду небезпека або засідка копів; потрібно вимкнути дальнє світло під час руху вночі.

Кілька довгих миготінь далеким світлом "в спину" означає прохання поступитися дорогою, а кілька миготінь "аварійкою" має на меті подякувати вам за те, що поступилися трасою.

Включений лівий "поворотник" біля автобуса або вантажівки (при русі заміською трасою) попереджає — обганяти не можна.

Включений правий "поворотник" біля автобуса або вантажівки (при русі заміським шосе), навпаки, запрошує до обгону.

Включений лівий "поворотник" при обгоні у автомобіля, що їде першим, свідчить про те, що автомобіль, який їде першим, обганяє повільнішого учасника руху, але після випередження тихохода не повертається на колишню смугу, а продовжує рухатися зустрічною з увімкненим лівим "поворотником", показуючи тим хто їде ззаду — зустрічна вільна, обганяй.

Включений правий "поворотник" при обгоні у автомобіля, що їде першим, відповідає описаній вище ситуації, але автомобіль, який їде першим, увімкнув правий "поворотник", значить, обганяти не можна. Коли для обгону буде достатньо вільного простору, лідер колони знову виїде на зустрічну та увімкне лівий "поворотник".

Включений лівий або правий "поворотник" під час руху містом у автомобіля, що їде першим, попереджає таким чином інших, що потрібно змінювати смугу. В цьому випадку автомобіль, який замикає колону, змінює смугу першим і трохи зменшує швидкість, таким чином створюючи на потрібній смузі простір, куди вклинюються інші учасники колони.

apnews.com

Звукові сигнали

Короткий гудок — означає дружнє вітання або своєрідне "будь ласка", якщо ви подякували людині "аварійкою".

Довгий гудок у поєднанні з морганням далеким світлом — важливий сигнал, що попереджає про необхідність негайної зупинки, оскільки попереду чекає небезпека або ваш автомобіль несправний.

Жести руками є одним із найважливіших розділів "азбуки" водія.

Якщо рука описує коло і вказує вниз — отже, одне з коліс вашого авто спущено.

Водієві вантажівки показують дулю, коли між спареними колесами великого вантажу застряг камінь.

Рука вказує на узбіччя – знайте, що ваш автомобіль несправний і потрібно зупинитися.

Рука вказує на двері автомобіля — одне з дверей нещільно зачинено або щось застрягло в отворі.

Удар долонею повітрям — перевірте багажник, напевно він виявиться відкритим.

Особливе місце у знаковій системі, розробленої автомобілістами, займають сигнали, якими користуються любителі автомобільних подорожей, що долають маршрути кількома машинами.