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Знижки на пальне UPG: вигідна пропозиція для водіїв Новини компаній

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Знижки на пальне UPG: вигідна пропозиція для водіїв

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG тішить приємними цінами на бензин і дизель!

Цими вихідними заправляйся преміальним пальним upg95, upg100 та upgDIESEL зі знижкою –3 грн/л, а також A-95 та DIESEL із вигодою –2 грн/л. Це чудова можливість зменшити витрати та заправитися пальним преміальної якості.

Чому варто обрати пальне від UPG?

Мережа АЗК UPG пропонує пальне, що відповідає найвищим європейським стандартам. upg95, upg100 та upgDIESEL – це преміальні види бензину та дизеля, які забезпечують відмінну продуктивність двигуна, його чистоту та довговічність. Завдяки покращеним характеристикам зменшується витрата пального, а отже, водії отримують не лише вигідну ціну, а й економію у довгостроковій перспективі.

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Переваги заправно-відпочинкових комплексів UPG

UPG – це не лише якісне пальне, а й високий рівень обслуговування. Серед переваг мережі:
✅ Сучасні автозаправні комплекси у зручних локаціях.
✅ Висока якість пального, підтверджена лабораторними дослідженнями.
✅ Затишні магазини та кафе UPG, де можна перепочити під час подорожі.
✅ Страви з-під ножа та Мммкава – 100% арабіка, без кофеїну, з безлактозним або мигдалевим молоком.

Як скористатися знижками?

Пропозиція діє на всіх АЗК UPG по Україні. Щоб отримати знижку, достатньо заправитися будь-яким із акційних видів пального:
–3 грн/л на upg95, upg100 та upgDIESEL.
–2 грн/л на A-95 та DIESEL.

Не пропустіть чудову нагоду заощадити та випробувати високоякісний бензин і дизель!

Детальніше ознайомитися з цінами можна за посиланням: https://go.upg.ua/4brRKlL

UPG – енергія твого руху!

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