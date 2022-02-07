Зняли навіть гальма: у Греції злодії залишили Lamborghini без жодного колеса

Тепер власнику доведеться витратити чимало часу, щоб знайти свої викрадені деталі.

Чоловік у Греції знайшов свій спорткар Lamborghini Huracan Spyder біля дому без коліс. Злодії зняли їх за ніч та поставили машину на цеглини.

Та коліс злодюгам виявилось замало, тож вони повністю зняли з передньої вісі гальмівну систему. Це не дивно, адже на таке авто, коштує вона чимало. Про це повідомляє видання Carscoops.

Як повідомляють місцеві газети, власником цього авто виявився - Аднан Ясин, який володіє телеканалом “Арабіка ТВ”, а тако є президентом ліванського футбольного клубу “Бурж”. Те що автомобіль залишився на цеглинах, чоловік помітив, коли вийшов з будинку для того, щоб поїхати до офіційного дилера та зробити ТО.

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Звісно, власник спортивного авто одразу викликав копів. Та витративши 3 години на пояснення, він зрозумів, що нічого з цього не буде і треба прийняти той факт, що злочинці втекли. Копи оцінили збитки у 40 тисяч євро (приблизно 1 240 000 грн). Автомобіль застрахований, але повну суму власнику можуть виплатити лише у Лівані, а за збитки вчинені за кордоном страхова компанія поверне лише третину коштів.

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Що саме злодії будуть робити з колесами, незрозуміло, можливо, встановлять на своє авто, або скоріш за все продадуть їх на чорному ринку. Та якщо вони викладуть їх на дошку оголошень, то на них чекатиме буцегарня.

Нагадаємо, що нещодавно на одному з паркувань у Канаді знайшли рідкісний суперкар Lamborghini, який повністю вкритий пилом