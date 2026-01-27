"Золоті" кіловати: експерт пояснив, чому зарядити електрокар так дорого

Електромобіль / © Pexels

Вартість зарядки електрокара в Україні може суттєво відрізнятися залежно від локації та оператора, подекуди сягаючи 32–34 гривень за кіловат-годину. Така ціна часто викликає нерозуміння у водіїв, які звикли порівнювати її з побутовим тарифом на світло.

Про це розповів засновник платформи ECOFACTOR Сергій Вельчев на своїй сторінці у Facebook.

Хто встановлює ціни

Важливо розуміти, що платформи для зарядки (наприклад, ECOFACTOR) працюють за принципом маркетплейса, подібно до Prom.ua чи Rozetka. Платформа надає технологію та білінг, але тариф встановлює власник конкретної станції.

Більшість зарядок перебувають в управлінні незалежних підприємців, які самостійно розраховують собівартість. Саме тому ціни можуть кардинально відрізнятися навіть у межах одного району міста.

Звідки беруться 30 гривень

Основою будь-якого тарифу є ринкова вартість електроенергії, яка для бізнесу значно вища за побутову.

Структура базової вартості виглядає так:

Ринок «на добу наперед» (РДН): близько 16 грн/кВт·год.

Тариф на розподіл: приблизно 2,75 грн/кВт·год.

ПДВ (20%): додається до суми.

Разом: собівартість «голого» кіловата сягає 22,5 грн.

Далі вмикаються технічні фактори. Для швидкісних станцій (DC) існують неминучі втрати енергії на перетворення та передачу, які в середньому становлять 10%. Взимку через холодні батареї цей показник зростає. Фактично це підіймає собівартість до 25 грн/кВт·год.

Наступний крок — оренда місця. Станції розташовуються на дорогих локаціях: ТРЦ, АЗС чи паркінгах. Це додає до тарифу ще 1,5–2 грн.

Фінальна ціна для клієнта формується після додавання маржі оператора, яка зазвичай становить 10–15%. Ці кошти йдуть на: сервіс та ремонти, розвиток мережі, покриття ризиків, погашення кредитів за обладнання.

Таким чином, економічно обґрунтований тариф сьогодні становить 32–34 грн/кВт·год.

Чи можна дешевше?

Експерт наголошує, що на ринку є приклади й нижчих цін. Деякі оператори утримують старі тарифи (наприклад, 18,5 грн) коштом власної генерації, інших фінансових моделей або ж свідомо працюючи «в мінус» заради лояльності клієнтів.

Він прогнозує, що традиційно спокійніший період для зарядних мереж настане з березня, коли зменшиться навантаження на енергосистему та спаде зимовий ажіотаж.

Яка середня ціна пального в Україні

За останню добу найбільше зростання показав бензин марки А-92 (+18 коп.), а популярний А-95 та дизель додали у ціні по 15 копійок.

Середня вартість пального на українських АЗС виглядає так:

Бензин А-95 преміум — 64,20 грн/л;

Бензин А-95 — 59,71 грн/л;

Бензин А-92 — 57,90 грн/л;

Дизельне пальне — 59,39 грн/л;

Газ автомобільний — 38,32 грн/л.

Нагадаємо, попри стрімке зростання популярності електромобілів через економію на пальному та екологічність, їхня надійність усе ще викликає запитання. За даними Consumer Reports, електрокари мають у середньому на 79% більше технічних проблем, ніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Основні причини — новизна технологій, складні електронні системи, акумулятори та програмне забезпечення, які не завжди стабільно працюють в реальних умовах. Експерти також відзначають, що частина моделей ще перебуває на етапі доопрацювання, що підвищує ризик несправностей, особливо в перші роки експлуатації.