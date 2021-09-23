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Зовнішність нового дешевого седана Skoda розкрили без камуфляжу

Зовнішність нового дешевого седана Skoda розкрили без камуфляжу

Auto.cz

Цю модель офіційно повинні представити до кінця 2021 року.

У Мережі з'явилися світлини нового дешевого седана Skoda Slavia без камуфляжу.

Відповідні фото були опубліковані на Auto.cz.

Взявши за основу шпигунські знімки, художник-графік видання Гонза Лушовскі намалював рендери майбутнього лифтбека. Запозичивши деякі дизайнерські рішення у нинішніх моделей марки, він створив досить цікавий автомобіль. Колеса дісталися від Fabia, а антена була замінена на більш сучасний акулячий плавник.

Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Автомобіль оснастять літровим і півторалітровим бензиновим двигунами потужністю в 115 і 150 конячок. КПП – шестиступінчаста механіка, шестиступеневий автомат або преселективний "робот" DSG з двома зчепленнями.

© Auto.cz
Auto.cz

Зазначається, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq. Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Водночас, як очікується, Skoda Slavia буде призначена спочатку для ринку Індії. У Європі в цьому сегменті представлений зовсім інший автомобіль - Scala.

Раніше розповідалося про те, що Skoda випустила бюджетну версію популярного хетчбека.

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