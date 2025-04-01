Жовта коробчаста розмітка на дорогах України: що вона означає

Нова розмітка на дорогах / © autotheme.info

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В Україні з’являється нова жовта коробчаста розмітка на перехрестях. Перший такий приклад можна побачити на перехресті Садова — Марка Кропивницького в Миколаєві.

Про це пише Автотема.

Жовта коробчаста розмітка 1.10.3, яка була введена після змін у правилах дорожнього руху у 2021 році, вказує на ділянки перехрестя, куди заборонено виїжджати у випадку затору.

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У разі виїзду на перехрестя під час утворення затору водій може зупинити авто, що створить перешкоду руху, це неприпустимо. Винятки становлять тільки повороти ліворуч або праворуч. Також не можна зупинятися на сітці, якщо неможливо завершити проїзд до зміни сигналу світлофора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почали встановлювати новий дорожній знак, який отримав народну назву «крапка в трикутнику». ТСН розповідали, що він означає.