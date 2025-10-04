Жовта сітчаста розмітка на перехресті: що вона означає

Жовта сітчаста розмітка на перехресті / © CBS

На дорогах Києва та інших великих міст водії дедалі частіше помічають квадратні жовті сітки на перехрестях. Це не декоративний елемент, а офіційна розмітка з номером 1.10.3 у ПДР. Її головна мета — змусити керманичів не блокувати вузлові точки руху під час заторів.

Про це повідомляє SUV News.

Закон забороняє виїжджати на площу з такою розміткою, якщо далі немає простору для проїзду. Якщо ж водій таки заїхав у «коробку» і перекрив шлях іншим, він ризикує отримати штраф у розмірі 510 гривень. Інспектори вже активно користуються камерами автофіксації, тож уникнути покарання складно.

Автоінструктор Сергій К. пояснює: «Це правило запозичене з Лондона, де воно працює десятиліттями. Там жовті сітки значно зменшили кількість аварій та дорожніх конфліктів на перехрестях».

За словами інструктора, саме такі нововведення формують у водіїв культуру руху, якої так бракує нашим дорогам.

Особливо часто жовту розмітку можна зустріти біля великих торгових центрів і виїздів на магістралі. Там трафік піковий, і навіть невелика затримка може викликати хаос. Водіям варто навчитися чекати, доки авто попереду рушить, і тільки після цього в’їжджати в зону перехрестя. Це займає кілька секунд, але економить години заторів.

Статистика МВС показує, що з осені 2021 року кількість ДТП на розмічених ділянках зменшилась. Поліція вважає це свідченням ефективності системи. Хоча деякі керманичі досі ставляться до нової норми скептично, практика демонструє її реальну користь.

В Україні ця розмітка ще не покриває всі міста. Але там, де вона вже є, водіям варто бути пильними. Камери фіксують кожен виїзд на жовту зону під час затору. І якщо ви вирішите «прослизнути», то дуже швидко отримаєте повідомлення з вимогою оплатити штраф.

