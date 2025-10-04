- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 2 хв
Жовта сітчаста розмітка на перехресті: що вона означає
Статистика МВС показує, що останніми роками кількість ДТП на розмічених ділянках зменшилась. Поліція вважає це свідченням ефективності системи.
На дорогах Києва та інших великих міст водії дедалі частіше помічають квадратні жовті сітки на перехрестях. Це не декоративний елемент, а офіційна розмітка з номером 1.10.3 у ПДР. Її головна мета — змусити керманичів не блокувати вузлові точки руху під час заторів.
Про це повідомляє SUV News.
Закон забороняє виїжджати на площу з такою розміткою, якщо далі немає простору для проїзду. Якщо ж водій таки заїхав у «коробку» і перекрив шлях іншим, він ризикує отримати штраф у розмірі 510 гривень. Інспектори вже активно користуються камерами автофіксації, тож уникнути покарання складно.
Автоінструктор Сергій К. пояснює: «Це правило запозичене з Лондона, де воно працює десятиліттями. Там жовті сітки значно зменшили кількість аварій та дорожніх конфліктів на перехрестях».
За словами інструктора, саме такі нововведення формують у водіїв культуру руху, якої так бракує нашим дорогам.
Особливо часто жовту розмітку можна зустріти біля великих торгових центрів і виїздів на магістралі. Там трафік піковий, і навіть невелика затримка може викликати хаос. Водіям варто навчитися чекати, доки авто попереду рушить, і тільки після цього в’їжджати в зону перехрестя. Це займає кілька секунд, але економить години заторів.
Статистика МВС показує, що з осені 2021 року кількість ДТП на розмічених ділянках зменшилась. Поліція вважає це свідченням ефективності системи. Хоча деякі керманичі досі ставляться до нової норми скептично, практика демонструє її реальну користь.
В Україні ця розмітка ще не покриває всі міста. Але там, де вона вже є, водіям варто бути пильними. Камери фіксують кожен виїзд на жовту зону під час затору. І якщо ви вирішите «прослизнути», то дуже швидко отримаєте повідомлення з вимогою оплатити штраф.
Нагадаємо, як знизити витрату палива взимку: оприлюднено три важливі правила для водіїв.