Зриви поставок авто можуть тривати ще декілька років: найбільші німецькі виробники дали невтішний прогноз

Зриви поставок авто можуть тривати ще декілька років: найбільші німецькі виробники дали невтішний прогноз

У Volkswagen вважають, що індустрії потрібно збільшити виробництво, щоб подолати дефіцит чіпів.

Проблеми з виробництвом і постачанням автомобілів у світі можуть тривати ще декілька років через дефіцит чіпів. Очільники Volkswagen, Daimler та BMW дали невтішні прогнози.

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс вважає, що дефіцит чіпів буде відчутний протягом наступних місяців або навіть декількох років. Причиною цього є те, що напівпровідники користуються великим попитом у світі.

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Ола Калленіус з Daimler вважає, що дефіцит чіпів буде навіть у наступному році, хоча і частково, але повністю його усунути вдасться до 2023 року. Гендиректор BMW Олівер Ціпсе каже, що криза може тривати від шести до 12 місяців.

Начальник відділу закупівель VW Мурат Аксель заявив, що автомобільній індустрії у всьому світі треба збільшити виробництво приблизно на 10%, щоб подолати дефіцит.

VW та Mercedes є одними з виробників автомобілів, в яких у цьому кварталі через коронавірус зупинялися заводи у Малайзії, яка в останні роки стала головним центром тестування та упаковки чіпів. Це сталося через зупинку роботи ключових постачальників напівпровідників: Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV та STMicroelectronics NV.

Дісс повідомив, що VW сподівається подолати проблеми у Малайзії до кінця цього або наступного місяця. Повністю відновити роботу підприємств планують в останньому кварталі цього року.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит чіпів Tesla знову перенесла випуск своєї довгоочікуваної моделі.

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