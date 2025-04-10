Зубна щітка стане у пригоді: 8 лайфгаків для догляду за авто

Зубна щітка для авто / © Pexels

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Звичайна зубна щітка може стати незамінним помічником у догляді за автомобілем? Її компактність, гнучкість і різна жорсткість щетини роблять її ідеальним інструментом для очищення важкодоступних місць, куди не дістаються губки та ганчірки.

Про це повідомило видання Автопілот.

Де саме вона стане у пригоді?

Решітки вентиляції — пил між ламелями не лише погіршує циркуляцію повітря, але й створює неприємні запахи. Волога щітка з миючим засобом легко видалить забруднення, не пошкодивши пластик. Дверні ручки та замки — суміш солі, піску та вологи провокує корозію. Обробка щіткою з WD-40 запобіжить іржі, особливо взимку. Кнопки управління — жир, крихти та напої забиваються в щілини. Спиртовий розчин і щітка повернуть їм чистоту. Килимки — дрібний пісок і каміння стирають матеріал. Щітка з мильним розчином ефективно очистить рельєфний малюнок. Клеми акумулятора — білий наліт окислення знижує провідність. Розчин соди та щітка відновлять контакт. Фари — пил і волога всередині блоків призводять до запотівання. Акуратне чищення через технологічні отвори поверне прозорість. Гумові ущільнювачі — обробка силіконовим мастилом відновить еластичність і запобіжить скрипам. Шини та диски — дрібне каміння в протекторі знижує зчеплення. Щітка легко видалить його, подовжуючи термін служби покришок.

Раніше ми повідомляли, які три помилки, які можуть зламати ваше авто.

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