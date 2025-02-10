За зупинку на дорозі без поважної причини можуть оштрафувати на 3000 гривень: подробиці

В Україні водії часто вважають, що вимушена зупинка через відсутність пального може виправдати порушення правил. Однак в одній з країн ЕС такі ситуації не тільки не звільняють від відповідальності, а й караються штрафом.

Про це пише видання Автотема.

У Німеччині водії зобов’язані перед поїздкою перевіряти справність авто та достатню кількість пального для маршруту. Це особливо важливо на автобанах, де немає обмежень швидкості, а зупинка поза спеціальними місцями може бути небезпечною.

Водія, який зупинився на трасі через спорожнілий бак, можуть оштрафувати за недбалість. Розмір штрафу становить 70 євро (близько 3 000 гривень за актуальним курсом). Від штрафу можуть звільнити, якщо паливо витекло через непередбачувану технічну несправність. Однак водієві доведеться це довести.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям загрожують штрафи до 600 тисяч гривень. Більше про це читайте у новині.

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