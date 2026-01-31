Звичний спалах фар може коштувати 58 000 грн: що потрібно знати водіям

Фари / © Pixabay

Водії у Великій Британії ризикують отримати штраф до 1000 фунтів стерлінгів (58 200 грн. — Ред.) за звичне мигання фарами. Експерти наголошують: таке використання світлових сигналів може трактуватися навіть як перешкоджання роботі поліції.

Про це повідомило видання Express.

Експерти зазначають: багато кермувальників використовують коротке миготіння фар як «жест подяки» або для попередження про камери контролю швидкості. Проте це суперечить Правилам дорожнього руху, які дозволяють подавати світловий сигнал лише для позначення власної присутності на дорозі.

Фахівці наголошують, що таке «спілкування» фарами може бути неправильно витлумачене іншими учасниками руху та створювати небезпечні ситуації. Окрім цього, спроба попередити про поліцейські засоби контролю швидкості може розцінюватися як перешкоджання роботі поліції — за це передбачений штраф до £1000.

Фахівці також звертають увагу на проблему засліплення водіїв надто яскравими передніми фарами. За даними RAC, 61% опитаних водіїв у Британії за останній рік частіше стикаються з ситуаціями, коли світло зустрічного транспорту відволікає або тимчасово засліплює.

Експерти рекомендують регулярно перевіряти налаштування фар і відповідально використовувати світлові сигнали, особливо за умов низької видимості, щоб зменшити ризики для всіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, водночас в Іспанії набирає чинності масштабне оновлення правил дорожнього руху: від січня 2026 року всі автомобілі, зареєстровані в країні, мусять мати сигнальний маячок V-16. Цей пристрій остаточно замінює аварійний трикутник. За відсутність лампи водієві загрожує штраф до 200 євро.