Зимова звичка, яка вбиває двигун та може вдарити по гаманцю: чому не можна гріти прогрівати авто

Чи варто прогрівати авто взимку / © Pexels

Водіїв закликають відмовитися від звички залишати авто заведним у мороз, адже це не допомагає мотору, а навпаки — пришвидшує знос і може призвести до штрафів.

Про це попереджають експерти зі споживчих прав Which? та фахівці RAC Drive, передає видання Express.

За словами старшого автомобільного дослідника Майкла Пассингхема, прогрівання двигуна на холостому ходу давно втратило сенс: карбюраторні авто, яким це було потрібно, понад 30 років не випускають. У сучасних машинах мотор швидше виходить у робочий режим під час обережної їзди, а не стоячи на місці. Це також економить пальне.

Фахівець зазначив, що єдиний практичний мотив залишити авто заведним — прогріти салон і розморозити скло, але навіть у цьому випадку краще користуватися функціями дистанційного запуску, якщо вони є.

Експерти радять очищати лобове скло механічно, адже скребок або спеціальний спрей значно ефективніші й безпечніші, ніж очікування біля заведеної машини. Водночас потрібно стежити, щоб склоочисники не були примерзлими — спроба ввімкнути їх може пошкодити моторчик чи самі щітки.

Якщо під рукою немає засобу від льоду, можна скористатися сумішшю води та солі або домашнім розчином оцту з водою. Але експерти застерігають: окріп чи кредитні картки використовувати категорично не можна — це пошкоджує скло.

RAC нагадує, що в деяких країнах, зокрема у Великій Британії, залишати двигун працюючим на дорозі загального користування — правопорушення. За ігнорування вимоги вимкнути мотор загрожує штраф 20 фунтів. Якщо не сплатити його вчасно, сума може зрости до 40, 80 і навіть до 1000 фунтів у разі повторних порушень.

На приватній території це не заборонено законом, але й не рекомендується: авто стає легшою здобиччю для викрадачів, а викиди від холостого ходу подвоюються.

Фахівці радять заздалегідь готувати авто до холодів: регулярно проходити техобслуговування, стежити за рівнем рідин та за потреби робити сезонні зимові перевірки у дилера. Це допоможе уникнути неприємностей у мороз та продовжить ресурс автомобіля.

