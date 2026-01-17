Зимовий лайфхак для водіїв: яка кнопка допоможе миттєво очистити лобове скло авто

Як швидко розморозити лобове скло / © ТСН

Водіям нагадали про найпростіший спосіб швидко очистити лобове скло від льоду без шкребків і подряпин — достатньо увімкнути обдув на максимум. Експерти зазначили, що тепле повітря з вентилятора здатне розтопити кригу всього за кілька хвилин.

Про це повідомило видання Express.

Експерти радять увімкнути обдув лобового скла та встановити високу температуру. Якщо виставити вентилятор на максимум, тепло почне поступово розтоплювати лід, і водієві не доведеться стояти надворі в мороз. Після того як скло очиститься, швидкість вентилятора рекомендують зменшити до звичайного режиму та витерти зайву вологу.

Пораду опублікували в TikTok — відео швидко набрало популярність і зібрало понад тисячу вподобань. Частина користувачів схвально відреагувала на лайфгак, інші ж зауважили, що такий спосіб може призводити до додаткових витрат пального.

Схожих рекомендацій дотримуються й інші автоексперти. Вони радять перед поїздкою вмикати обігрів лобового та заднього скла. У багатьох сучасних авто задній обігрів одночасно прогріває і бічні дзеркала.

Також фахівці звертають увагу: не варто одразу користуватися склоочисниками чи омивачем, поки лід не почав танути. Для запобігання запотіванню радять увімкнути кондиціонер — він осушує повітря навіть узимку.

Окремо наголошують на безпеці: не протирати запітніле скло руками, щоб не залишати жирних слідів і не подряпати поверхню прикрасами. За потреби краще скористатися безворсовою тканиною та весь час залишатися поруч із авто, поки працює двигун.

Нагадаємо, тривале перебування під снігом завдає технічному стану авто нищівного удару, який потім спричинить дорогий ремонт.