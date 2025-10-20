ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Зимовий Must Have: обов’язковий набір, який має бути в авто кожного водія

Експерти радять мати у багажнику п’ять ключових продуктів, які допоможуть уникнути зимових неприємностей і зберегти нерви.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Автівка на зимовій дорозі

Автівка на зимовій дорозі / © Associated Press

Зимовий сезон — це не просто сніг і святкові вогники, а справжній краш-тест для вашого автомобіля. Морози, волога, сіль і перепади температур атакують техніку щодня, змушуючи її працювати на межі.

Щоб не залишитися без транспорту у критичний момент, варто заздалегідь озброїтися перевіреними засобами, пише сайт Avtomob.

Експерти радять мати у багажнику п’ять ключових продуктів, які допоможуть уникнути зимових неприємностей і зберегти нерви.

1. «Незамерзайка» з запасом морозостійкості
Обирайте омивайку, яка не кристалізується навіть при -20°C і не має різкого запаху. Пам’ятайте: скло охолоджується швидше, ніж повітря, тож запас по температурі — мастхев.

2. Силіконовий спрей — проти «прилиплих» дверей
Після нічного морозу ущільнювачі можуть буквально зваритися з кузовом. Обробка силіконовим спреєм створює водовідштовхувальну плівку, яка зберігає еластичність гуми та запобігає її розтріскуванню.

3. Антифог
Запітніле скло — ворог безпеки. Засіб проти запотівання наноситься на внутрішню сторону скла і діє миттєво. Одна обробка — тиждень спокою. Ідеально для міжсезоння, коли вологість — на максимумі.

4. Антигель і антилід — захист паливної системи
Для дизеля — антигель, який не дає парафінам перетворити паливо на желе. Для бензину — поглинач вологи, що запобігає утворенню льоду в баку. Обидва засоби — як страховка.

5. Розморожувач
Крижане скло, примерзлі двірники, замерзлі замки — усе це вирішується за хвилину. Розпилюєш — і лід тане. Ідеально для тих, хто не хоче чекати 15 хвилин на прогрівання.

Нагадаємо, американський механік із 55-річним досвідом Скотті Кілмер назвав два ключові фактори, що впливають на довговічність та безпеку авто.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie