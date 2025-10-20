- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 2 хв
Зимовий Must Have: обов’язковий набір, який має бути в авто кожного водія
Зимовий сезон — це не просто сніг і святкові вогники, а справжній краш-тест для вашого автомобіля. Морози, волога, сіль і перепади температур атакують техніку щодня, змушуючи її працювати на межі.
Щоб не залишитися без транспорту у критичний момент, варто заздалегідь озброїтися перевіреними засобами, пише сайт Avtomob.
Експерти радять мати у багажнику п’ять ключових продуктів, які допоможуть уникнути зимових неприємностей і зберегти нерви.
1. «Незамерзайка» з запасом морозостійкості
Обирайте омивайку, яка не кристалізується навіть при -20°C і не має різкого запаху. Пам’ятайте: скло охолоджується швидше, ніж повітря, тож запас по температурі — мастхев.
2. Силіконовий спрей — проти «прилиплих» дверей
Після нічного морозу ущільнювачі можуть буквально зваритися з кузовом. Обробка силіконовим спреєм створює водовідштовхувальну плівку, яка зберігає еластичність гуми та запобігає її розтріскуванню.
3. Антифог
Запітніле скло — ворог безпеки. Засіб проти запотівання наноситься на внутрішню сторону скла і діє миттєво. Одна обробка — тиждень спокою. Ідеально для міжсезоння, коли вологість — на максимумі.
4. Антигель і антилід — захист паливної системи
Для дизеля — антигель, який не дає парафінам перетворити паливо на желе. Для бензину — поглинач вологи, що запобігає утворенню льоду в баку. Обидва засоби — як страховка.
5. Розморожувач
Крижане скло, примерзлі двірники, замерзлі замки — усе це вирішується за хвилину. Розпилюєш — і лід тане. Ідеально для тих, хто не хоче чекати 15 хвилин на прогрівання.
