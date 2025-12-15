Зимове прогріванання авто: механік назвав помилки, що шкодять двигуну

Автомобіль / © unsplash.com

Прогрівання автомобіля взимку залишається звичною практикою для багатьох водіїв, однак сучасні двигуни вже не потребують тривалого очікування перед початком руху. Водночас неправильні дії одразу після запуску мотора можуть нашкодити авто.

Про це розповів досвідчений київський механік Олексій Гончар для «Твоя машина».

За словами фахівця, найпоширенішою помилкою є вмикання пічки одразу після запуску двигуна.

«Коли водій одразу вмикає обігрівач, він фактично забирає тепло в мотора. Це сповільнює прогрів двигуна і створює для нього зайве навантаження», — пояснює механік.

Експерт радить вмикати пічку лише після того, як двигун почне виходити на робочу температуру та стабільні оберти.

Чи можна рушати без тривалого прогріву

Олексій Гончар зазначає, що сучасні двигуни нормально працюють навіть на холодну, тому стояти по 10 хвилин на місці вже не потрібно.

«Прогрів на ходу — це нормально. Після запуску достатньо дати двигуну попрацювати 20–30 секунд, а далі можна починати рух», — каже він.

Водночас у перші кілька кілометрів механік радить уникати різких розгонів, високих обертів і активного гальмування, щоб не перенавантажувати мотор.

Фахівець наголошує, що винятком залишаються старі автомобілі з карбюраторними двигунами. У таких випадках триваліший прогрів справді необхідний для стабільної роботи мотора.

Для більшості сучасних авто короткий запуск і спокійний початок руху — оптимальний варіант, який дозволяє зберегти ресурс двигуна та заощадити пальне.

