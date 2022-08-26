Новий електромобіль Hyundai викликав шалений ажіотаж у перший день продажу

Так, новий електромобіль зажадали придбати одразу 37 446 осіб .

Про це повідомляє TeslaRati.

Компанія заявила, що високий попит на Ioniq 6 доводить, що споживачі в Кореї вважають, що новий автомобіль змінить правила гри на користь електромобілів. Зазначається, що ця цифра є рекордною за всю історію південнокорейського автопрому. Для порівняння: попередній лідер електрокар Hyundai Ioniq 5 за перший день зібрав 23 760 заявок.

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 дебютував у липні на Міжнародному автосалоні у Пусані. Седан збудований на платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Місткість базової батареї дорівнює 53 кВтг, а опціональної long-range - 77,4 кВтг. Hyundai Ioniq 6 - електричний спортивний седан з яскравим стрімким дизайном. У 4,8-метрового автомобіля швидкий профіль з аркоподібним дахом і футуристичний салон із двома великими екранами на передній панелі.

Фото: TeslaRati

Наразі покупцям запропоновані дві версії Hyundai Ioniq 6. Початковий задньопривідний варіант за $38 800 оснащений одним 218-сильним мотором, а топова версія за $45 600 отримала два мотори загальною потужністю 325 к.с. і повний привід. Найсильніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,1 с. Початкова модифікація оснащена батареєю ємністю 53 кВт∙год, а топова — 77,4 кВт∙год. В останньому разі запас ходу становить до 610 км.

Фото: TeslaRati

Показники Hyundai Ioniq 6 ще більше вражають, якщо врахувати, що наразі він надійшов до продажу тільки в себе на батьківщині. У Європі та США модель з'явиться наприкінці нинішнього чи на початку наступного року. Головний конкурент Ioniq 6 на глобальному ринку – седан Tesla Model 3. Перші замовники повинні отримати Hyundai Ioniq 6 на початку 2023 року.

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