Усе про автомобіль Audi A4: що собою являє ця модель та з ким вона змагається на ринку

Усе про автомобіль Audi A4: що собою являє ця модель та з ким вона змагається на ринку

Він має досить довгу та від того дуже насичену історію.

Німецький автовиробник Audi відомий багатьма своїми моделями, але в його колекції є такі екземпляри, які беруть свій початок ще в далеких 70-х роках минулого століття.

Однією з таких моделей є Audi A4. Цей компактний автомобіль прийшов на заміну Audi 80, яка сходила з конвеєра від 1972 року. Її "життя" зупинилося 1994 року. Тоді, власне, й з'явилася на світ Audi A4.

ТСН.Авто розповідає про цей компактний сімейний автомобіль. Ми розкажемо про головні особливості Audi A4, її переваги та недоліки, а також про те, хто саме є суперником на ринку.

ІСТОРІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ

Отже, почнемо з того, що Audi A4 — це п'ятимісний автомобіль компактного класу, який представлений у кузовах седан та універсал. Перше покоління Audi A4 продовжує традиції попередніх чотирьох поколінь Audi 80, і так само, як і у її попередниці конструкція автомобіля складається з поздовжньо-орієнтованого двигуна в передній частині автомобіля і вмонтованої до задньої частини двигуна трансмісії, знову ж таки поздовжньо-орієнтованої.

Від початку випуску, Audi A4 була доступна в чотирьох поколіннях, заснованих на серії автомобільних платформ "B" концерну Volkswagen Group, в основному відомих за своїми кодами: початковий — B5, наступні B6, B7, B8 і теперішній — B9.

ПЕРШЕ ПОКОЛІННЯ

Воно з невеликими змінами випускалося до 2001 року. Спочатку була доступна лише версія седан, версія універсал (Avant) з'явилася роком пізніше. Автомобіль базувався на тій же платформі, що і Volkswagen Passat п'ятого покоління. У габаритах і внутрішніх розмірах A4 практично не відрізняється від Audi 80. Нова модель стала лише ширшою, що допомагало курсовій стійкості. Внутрішній простір також змінився, хоча кілька механічних елементів, як наприклад вимикач віконної ручки або панель керування клімат-контролем нагадують Audi 80. Можна відзначити чудову оглядовість і водночас дотримання найвищих вимог пасивної безпеки автомобіля. Центральні стійки добре тримають бічний удар (від жовтня 1996-го всі моделі в стандартній комплектації оснащуються крім передніх, двома боковими, по одній з кожного боку, подушками безпеки).

Перша Audi A4 базувалася на оновленій платформі B5 (PL45). Пізніше вона також стала основою для Audi A6 C5 і майже конструктивно ідентичного VW Passat B5 (тип 3B). Відмінності між VW Passat та Audi A4 були переважно в кузові і оформленні внутрішнього простору. VW Passat пропонував значно більше місця ніж Audi A4. Двигуни, трансмісія а також повнопривідна система Audi quattro також застосовувалася на VW Passat. Двигун на Audi розташований поздовжньо. На неї вперше стали встановлювати автомат Tiptronic, основою для якого став автомат, розроблений Porsche для їхньої моделі 911. Вона дозволяє водієві зробити вибір: або коробка працює в повністю автоматичному режимі, або передачі він перемикає сам.

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1999 року автомобіль зазнав рестайлингу. На вибір пропонувалася велика кількість двигунів: від 1,6 до 2,8-літрових бензинових і дизель 1,9 літра. Восени 1999 року відбулася прем'єра Audi RS4, який одразу завоював титул найпотужнішого серійного універсала у світі. Скромний на вигляд універсал має темперамент суперкара. Його 2,7-літровий V6, забезпечений подвійним турбонадуванням, розвиває 380 сил. Ця сила розганяє машину до 100 км/год всього за 4,9 с. Протягом шести років виробництва B5 з конвеєра зійшло 1 680 989 автомобілів, з яких близько 510 720 моделі Avant (що становить 30,4%).

ДРУГЕ ПОКОЛІННЯ

Серійний випуск почався від 2001 року. Воно базувалося на новій платформі Volkswagen B6. Друге покоління стало випускатися також у кузові типу кабріолет (Cabriolet). Дизайн був виконаний у стилі другого покоління Audi A6.

Кузов Audi А4 другого покоління став просторішим порівняно зі своїм попередником: за довжиною — на 69 мм (4 547 мм), за шириною — на 33 мм (1 766 мм), а за висотою — на 13 мм. Окрім того, автомобіль оснастили повним набором засобів безпеки. Основу безпеки пасажирів складають міцна секція салону з певними характеристиками деформування, подушки безпеки водія і переднього пасажира, а також бокові головні подушки безпеки Sideguard і механізм натягування ременя для передніх сидінь. Серійно встановлюється електронна система стабілізації курсової стійкості, а також підсилювач екстреного гальмування.

Бензинові двигуни — рядні чотирициліндрові, V-подібні шестициліндрові (восьмициліндрові на моделях S4) з електронним управлінням. Дизельні двигуни — рядні чотирициліндрові, V-подібні шестициліндрові. Всі двигуни Ауді А4 з рідинним охолодженням, розташовані подовжньо. Випускаються моделі з переднім або повним приводом "Quattro". Залежно від комплектації встановлюється повністю синхронізована 5- або 6-ступінчаста МКПП, або АТ (Tiptronic з динамічною програмою переключення DSP або Multitronic з динамічною програмою регулювання DPR).

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Автомобіль обладнаний електронною системою протизаносу (стабілізації стійкості — ESP), що об'єднує систему антиблокування гальм (ABS), антибуксувальну систему (ASR), електронне блокування диференціала (EDS) і розподільник гальмівних зусиль (EBV) в єдину мережу. Встановлено підсилювач екстреного гальмування (BAS). Протягом чотирьох років виробництва B6 з конвеєра зійшло 1 200 852 автомобілів.

ТРЕТЄ ПОКОЛІННЯ

У кінці 2004 року Audi A4 зазнала істотних змін і попри те, що використовувалася все та ж платформа Volkswagen B6, машина отримала внутрішнє позначення B7. Це, власне, й стало третім поколінням автомобіля. Машина відрізнялася значно переглянутими установками управління, геометрією підвіски, новими двигунами, навігаційними системами та електронікою шасі.

Лінійка моторів також отримала багато доповнень. 2005 року була представлена ​​нова система FSI (пошарове вприскування пального — двигун із прямим уприскуванням) на бензинових двигунах 2.0 TFSI і 3.2 V6 FSI. Поряд з іншими доробками це дозволило збільшити вихідну потужність до 200 і 255 к. с. (147 і 188 кВт), відповідно. Так само був бензиновий двигун 2.0, що видавав 130 к. с і турбодвигун з об'ємом 1.8 видає 163 к. с. Постійний привід quattro залишився доступним на більшості моделей A4. Audi відмовилася від механічних коробок передач з п'ятьма швидкостями на користь 6-швидкісних.

ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ

Перші офіційні знімки четвертого покоління Audi A4 з'явилися в серпні 2007 року, а у вересні 2007 року на Франкфуртському автосалоні відбулася прем'єра автомобіля версії седан, прем'єра універсалу відбулася в березні 2008 на Женевському автосалоні. Нижня частина автомобіля дуже схожа на А5 купе,— на А4 використовується така ж платформа,— MLP (Modular Longitudinal Platform). На її розробку було витрачено — чотири роки та понад мільярд євро.

Порівняно з попередньою моделлю, A4 в кузові B7, нова B8 виросла в розмірах — 160 мм додала колісна база, 117 мм — загальна довжина. Це дозволило збільшити простір для ніг задніх пасажирів. Хоча габаритні розміри збільшилися, споряджена маса знизилася приблизно на 10%. Розмір багажника також збільшився: до 480 літрів для седана і 1 430 л для універсала (Avant) за складених задніх сидінь.

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П'ЯТЕ ПОКОЛІННЯ

Audi A4 з внутрішньозаводским індексом B9 дебютувала в 2015 році, а за чотири роки, на закритій виставці в Інгольштадті, німецький виробник продемонстрував оновлену версію сімейства. Варто відзначити, що новинка є першим, але дуже глибоким рестайлингом.

Так, автомобіль отримав модернізовану лінійку силових агрегатів, змінене компонування центральної панелі, кілька додаткових опцій і перекроєний екстер'єр. Від попередника залишився тільки капот, дах і кришка багажника або п'яті двері, у разі з універсалом. На передній частині можна побачити зменшену решітку радіатора. Вона зберегла свою шестикутну форму, проте, втратила хромовані ребра. Фари головного освітлення також з новою начинкою. За замовчуванням світлодіодні, а за додаткову плату матричні з адаптивним дальнім світлом. Змінилися і секції денних ходових вогнів. На кормі можна побачити нові стоп-сигнали з незвичайною графікою і пару масивних патрубків вихлопної системи.

Після рестайлингу його габаритні розміри становлять: довжина 4 762 мм, ширина 1 847 мм, висота 1 428 мм для седана і 1 435 мм для універсала, а колісна база — 2 820 міліметрів. Що стосується розміру багажника, то седан здатний запропонувати до 460 літрів. Універсал є кілька ширшими. У разі піднятих спинок другого ряду і завантаження під верхню полицю, ззаду залишається близько 495 літрів. Якщо пожертвувати задніми місцями, можна отримати до 1 495 літрів.

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На старті продажу було анонсовано п'ять різних силових агрегатів. Бензинові Audi A4 отримали лінійку дволітрових чотирициліндрових моторів. Базові версії розвивають 150 і 190 кінських сил і 270-320 Нм крутного моменту. З ними в комплекті йдуть тільки семиступінчасті преселективні роботизовані коробки з двома зчепленнями S-tronic. Привід винятково передній. Старші версії отримали більш продуктивний мотор на 245 коней і 370 Нм тяги. Він працює з такою ж коробкою передач і фірмовою системою повного приводу Quattro. Дизельні версії представлені в двох варіантах. Перша — це рядна четвірка з турбонаддуванням на 190 сил і 400 Нм з роботизованою КПП. Також є більш потужний варіант із V-подібною шісткою. Вона генерує 231 к. с. і 500 Нм. Як трансмісія виступає класичний восьмиступінчастий автомат і система повного приводу. Виробник оновив A4 для 2021 модельного року. В Audi А4 стали стандартними: Apple CarPlay і Android Auto та фірмова система повного приводу Quattro. Конструктори додали обом двигунам седана A4 по 13 к. с. потужності.

Основною зміною в салоні Audi A4 стала оновлена ​​мультимедійна система. Вона отримала збільшений екран (10,1 проти 8,3 дюйма у попередника). Більш того, він став сенсорним. Для більш приємних тактильних відчуттів, виробник встановив невелику пружину. Також з центральної консолі зник контролер, який раніше відповідав за управління. Змінилася опціональна віртуальна панель приладів. У неї збільшився функціонал і дозвіл зображення. З інших змін варто відзначити нове кермове колесо, розширений список оздоблювальних матеріалів і фонове підсвічування салону.

ПЕРЕВАГИ AUDI A4

Головними "плюсами" цієї моделі називають:

- дизайн;

- імідж;

- рівень безпеки;

- шумоізоляцію;

- надійність та потужність двигуна;

- багажник;

- керованість;

- гальма;

- якість збирання.

НЕДОЛІКИ AUDI A4

- розмір салону;

- дорожній просвіт;

- прохідність;

- витрата пального;

- запчастини та обслуговування.

КОНКУРЕНТИ

"Суперниками" Audi A4 на автомобільному ринку є:

- BMW 3-Series;

- Volvo S60;

- Lexus IS;

- Alfa Romeo 155, 156, 159;

- Infiniti Q50;

- Cadillac ATS.

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