Усе про автомобіль Volkswagen Passat: у чому секрет однієї із найбільш продаваних моделей в історії

Усе про автомобіль Volkswagen Passat: у чому секрет однієї із найбільш продаваних моделей в історії

Це авто має дуже стильний вигляд та чудову керованість.

Volkswagen Passat виходить від 1973 року, і за цей час він став одним з найвідоміших та найбільш продаваних автомобілів у світі.

ТСН.ua розповідає головне про модель, яка за своє життя змінила 8 поколінь. Вони всі були особливими, але ми сфокусуємось на останніх версіях машини.

Вікіпедія

VOLKSWAGEN PASSAT B6 2005 року

2005 року на автосалоні в Женеві показали шосте покоління Volkswagen Passat, яке вийшло того ж року та називалося B6. Ця модель отримала збільшену та модернізовану платформу A1, в якій були по-новому скомпоновані двигун, ходова частина і кузов.

Седан не вважався преміум-класом, але він сильно відрізнявся від популярних авто у своєму сегменті. Passat був хорошим конкурентом нижчого BMW 3-ї серії або Audi A4.

Модель була комфортною і здатною для тривалих подорожей завдяки чудовій підвісці. Більш спортивні версії були менш комфортні заради кращої керованості і оснащувалися зниженою підвіскою та більшими колесами.

Автомобіль мав велику лінійку двигунів, в яку увійшли: 1,6-літровий агрегат на 102 к. с., 1.4 TSI (122 к. с.), 1,8-літровий TSI (152-160 к. с.) і 2.0-літровий TSI (200 к. с.). Більш спортивні версії оснащувалися шестициліндровими моторами на 3,2 (250 к. с.) та 3,6 (300 к. с.) літрів.

Також в асортименті були атмосферні 1,6-літровий FSI та 2,0-літровий FSI, які видавали 115 і 150 к. с. відповідно, та пара турбодизелів – 1,9-літровий TDI і 2,0-літровий TDI (140 та 170 к. с відповідно). Потужність передавалась через шестиступеневі механічні і автоматичні коробки передач та "роботи" з двома зчепленнями DSG.

Салон Passat отримав чудову обробку, простору передню частину, положення водія було дуже зручним, а кермо можна було регулювати індивідуально. Також всередині було багато місця для зберігання речей, зокрема, у глибоких кишенях дверних панелей.

Машина була доступна з чотирма комплектаціями: Trendline, Comfortline, Sportline і Highline. Passat отримав 5 зірок за результатами краш-тестів на Euro-NCAP завдяки 6 подушками безпеки та ESP. Загалом випустили понад два мільйони екземплярів авто.

Вікіпедія

VOLKSWAGEN PASSAT B7 2010 року

У жовтні 2010 року на автосалоні в Парижі було представлене сьоме покоління Passat з індексом B7. Попри назву це не було нове авто, а просто рестайлінгова версія B6.

Йому встановили нові зовнішні кузовні панелі та змінили решітку радіатора і фари, які приголомшили найбільше. Розміри були такі ж як у попереднього покоління, але B7 довшим на 4 мм.

Також авто отримало нові функції, які включали адаптивне управління шасі (DCC), динамічні світлові індикатори без відблисків, систему виявлення втоми і автоматичну систему "міського екстреного гальмування". Інтер'єр теж не надто відрізнявся від B6.

Машина мала три рівні комплектацій (Trendline, Comfortline, Highline) та чотири двигуни: 1,4-літровий на 122 к. с., 1,8-літровий на 152 к. с. та два 2,0-літрові – 170-сильний дизель та 210-сильний бензиновий. На вибір пропонувався 6- або 7-ступеневий "робот" DSG і 6-ступенева механіка.

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VOLKSWAGEN PASSAT B8 2014 року

2014 року знову на автосалоні в Парижі дебютує нове покоління Volkswagen Passat B8. Він, як і попередник, був в кузові седан і універсал. Модель побудували на платформі VW MQB.

Автомобіль отримав новий дизайн, який виділяв його серед інших. Цього вдалося досягти завдяки чітко промальованим краям та складкам. Його решітка радіатора розроблена так, щоб вона була значно більшою за фари. У всіх трьох версіях обладнання (Trendline, Comfortline, Highline) вона мала чотири хромовані планки.

Для Passat восьмого покоління Volkswagen розробив абсолютно новий дизайн освітлення. Авто пропонувалося з галогенними та світлодіодними фарами. Останні були доступні у двох варіантах.

Всередині дизайнери приділили особливу увагу дизайну, орієнтованому на водія, і відчуттю простору у передній частині салону. B8 отримав нову панель приладів Active Info Display, яку встановили трохи вище та розтягнули, з інтерактивним 12,3-дюймовим дисплеєм.

Цей Passat став першим автомобілем у Volkswagen, який отримав висувний проєкційним дисплей Head-up. Він був розташований в полі зору водія просто перед вітровим склом та на ньому відображалася швидкість або підказки навігаційної системи.

Спочатку B8 був доступний з двома бензиновими і чотирма дизельними силовими агрегатами TDI, які отримали більшу потужність, ніж їхні еквіваленти у B7 без зміни робочого об'єму. Агрегат 2.0 TDI мав три конфігурації.

Кожен агрегат, за винятком останніх, поєднувався з шестиступеневою коробкою передач або опціональною шести- або семиступеневою КП з подвійним зчепленням. Згодом до асортименту моторів додали ще кілька варіантів.

motor1.com

VOLKSWAGEN PASSAT B8 2019 року

2019-го B8 отримав оновлення. Йому "підтягнули" обличчя та встановили низку технологій від преміальних брендів Volkswagen, що зробили авто більш просунутим, ніж будь-коли.

Зовнішній вигляд практично ідентичний попереднику, хоча нові форми та перероблені передні та задні бампери надали йому трохи більш динамічний вигляд.

Найбільше у новій версій сконцентрувалися на салоні, де завдяки новому апаратному та програмному забезпеченню новий цифровий кокпіт був значно покращений порівняно з попереднім Active Info Display. Він отримав покращені графіку та функції.

Усі бензинові двигуни отримали сажові фільтри, а також додався новий дизельний агрегат: 2,0-літровий TDI Evo. Він видавав 150 кінських сил та виділяв на 10 г/100 км менше СО2 порівняно з попередником. Модельний ряд бензинових моторів був укомплектований трьома новими двигунами потужністю 150, 190 та 272 кінських сили відповідно.

ПЕРЕВАГИ VOLKSWAGEN PASSAT

Головними "плюсами" цієї моделі називають:

Динаміка

Керованість

Зовнішній вигляд

Просторий багажник

Світлодіодні фари

Якісна збірка

НЕДОЛІКИ VOLKSWAGEN PASSAT

"Мінусами" цього автомобіля вважають:

Ненадійність

Шумоізоляцію

Недостатньо простору на задніх сидіннях

Проблемну підвіску

Малий дорожній просвіт

КОНКУРЕНТИ VOLKSWAGEN PASSAT

Суперниками цієї моделі на ринку є:

Audi A4

Volvo S60

Ford Mondeo

Honda Accord

Kia Optima

Volkswagen Passat – автомобіль, який не просто так є одним із найбільш продаваних в історії. Це не тільки говорить про доцільність його вибору, але й дає можливість мати величезний вибір моделі на вторинному ринку. Тому, якщо є бажання, можна отримати якісну та динамічну машину, в якій можна буде впевнено почуватися.

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