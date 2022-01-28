Подорожуємо автомобілем: які предмети першої необхідності потрібно мати з собою

Автомобілісту варто подбати про технічний стан машини, а також взяти деякі предмети першої необхідності.
Перед далекою подорожжю автомобіль варто "запакувати" деякими комплектувальними, які водій зможе замінити у разі непередбаченої ситуації. Також потрібно перевірити, щоб був повний пакет документів, аптечка, запасні ключі і ще деякий важливий інвентар.
Щоб нічого не забути, варто користуватися структурованою добіркою від ТСН.Авто, в якій зібрані найнеобхідніші речі для охочих поїхати у дорогу на власній машині.
Насамперед, обов'язково варто пройти техогляд – це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у подорожі. Зверніть увагу на тиск у шинах, запас масла та загальний технічний стан авто. Якщо транспорт готовий до дороги, то візьміть такі предмети на випадок дрібних поломок:
- запасне колесо і камеру,
- насос (або компресор), домкрат та набір для заклеювання коліс,
- упори для коліс,
- набір гайкових ключів, плоскогубці, балонний ключ,
- ніж,
- налобний ліхтарик,
- запасні лампи для фар й габаритів,
- суперклей, термостійкий скотч та хомути,
- трос для буксирування,
- дистильована вода – на випадок проблем з системою охолодження,
Також варто уважно перевірити, чи всі документи зібрані. Так, для поїздки за кордон варто окремо мати закордонний паспорт, страховку "Зелена карта", а для деяких країн - візу і Міжнародні водійські права, які можна швидко отримати у Сервісному центрі МВС. Обов'язково варто взяти:
- водійські права,
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт),
- страховку на авто,
- паспорт громадянина України,
- довіреність на керування машиною (якщо необхідно),
- готівкові кошти.
Крім найбільш необхідних комплектувальних і документів, візьміть ще деякі речі, які значно спростять поїздку або стануть у нагоді під час відпочинку. Серед таких – відеореєстратор – допоможе довести невинність у разі ДТП з вини третьої особи. Повний список додаткових предметів:
- відеореєстратор (на випадок непередбачених дорожніх ситуацій),
- дорожня карта або офлайн-карта на смартфоні,
- автомобільний інвертор (дозволить заряджати телефон, ноутбук, фотоапарат та іншу техніку у дорозі),
- запасний ключ для автомобіля, який варто покласти окремо від основного,
- дорожна сокира, лопата і молоток.
Ще одне, що варто обов'язково взяти у дорогу – аптечка. Крім "стандартного автонабору", купіть таблетки, які завжди тримаєте вдома під рукою. Якщо більш детально, то прихопіть:
- протизастудні засоби,
- знеболювальні та жарознижувальні засоби,
- антисептик і бинт,
- таблетки від алергії,
- ліки від розладу шлунка,
- набір бактерицидних пластирів,
- лосьйон до й після засмаги.
Окремо варто згадати про засоби особистої гігієни:
- зубна паста і щітка,
- дезодорант-антиперспірант,
- туалетний папір
- манікюрні ножиці і пилочка,
- вологі та звичайні серветки,
- ватні палички й диски.
Загалом, це ключові речі, які можуть знадобитися, якщо вирушати у відпустку на власному автомобілі. Також, якщо ви їдете на море, то задумайтеся про парасолі від сонця, сонцезахисні окуляри, рушники і покривало.
Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, то попіклуйтесь про всі необхідні речі для них, зокрема автокрісло. Адже, по-перше, це безпека дитини під час поїздки. По-друге, якщо запланована відпустка до Європи, то можна просто отримати штраф за перевезення дітей без автокрісла.
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