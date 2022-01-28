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Подорожуємо автомобілем: які предмети першої необхідності потрібно мати з собою

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Подорожуємо автомобілем: які предмети першої необхідності потрібно мати з собою

apnews.com

Автомобілісту варто подбати про технічний стан машини, а також взяти деякі предмети першої необхідності.

Перед далекою подорожжю автомобіль варто "запакувати" деякими комплектувальними, які водій зможе замінити у разі непередбаченої ситуації. Також потрібно перевірити, щоб був повний пакет документів, аптечка, запасні ключі і ще деякий важливий інвентар.

Щоб нічого не забути, варто користуватися структурованою добіркою від ТСН.Авто, в якій зібрані найнеобхідніші речі для охочих поїхати у дорогу на власній машині.

Насамперед, обов'язково варто пройти техогляд – це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у подорожі. Зверніть увагу на тиск у шинах, запас масла та загальний технічний стан авто. Якщо транспорт готовий до дороги, то візьміть такі предмети на випадок дрібних поломок:

  • запасне колесо і камеру,
  • насос (або компресор), домкрат та набір для заклеювання коліс,
  • упори для коліс,
  • набір гайкових ключів, плоскогубці, балонний ключ,
  • ніж,
  • налобний ліхтарик,
  • запасні лампи для фар й габаритів,
  • суперклей, термостійкий скотч та хомути,
  • трос для буксирування,
  • дистильована вода – на випадок проблем з системою охолодження,
© www.pexels.com/pixabay
www.pexels.com/pixabay

Також варто уважно перевірити, чи всі документи зібрані. Так, для поїздки за кордон варто окремо мати закордонний паспорт, страховку "Зелена карта", а для деяких країн - візу і Міжнародні водійські права, які можна швидко отримати у Сервісному центрі МВС. Обов'язково варто взяти:

  • водійські права,
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт),
  • страховку на авто,
  • паспорт громадянина України,
  • довіреність на керування машиною (якщо необхідно),
  • готівкові кошти.
© УНІАН
УНІАН

Крім найбільш необхідних комплектувальних і документів, візьміть ще деякі речі, які значно спростять поїздку або стануть у нагоді під час відпочинку. Серед таких – відеореєстратор – допоможе довести невинність у разі ДТП з вини третьої особи. Повний список додаткових предметів:

  • відеореєстратор (на випадок непередбачених дорожніх ситуацій),
  • дорожня карта або офлайн-карта на смартфоні,
  • автомобільний інвертор (дозволить заряджати телефон, ноутбук, фотоапарат та іншу техніку у дорозі),
  • запасний ключ для автомобіля, який варто покласти окремо від основного,
  • дорожна сокира, лопата і молоток.
© pixabay.com/StockSnap
pixabay.com/StockSnap

Ще одне, що варто обов'язково взяти у дорогу – аптечка. Крім "стандартного автонабору", купіть таблетки, які завжди тримаєте вдома під рукою. Якщо більш детально, то прихопіть:

  • протизастудні засоби,
  • знеболювальні та жарознижувальні засоби,
  • антисептик і бинт,
  • таблетки від алергії,
  • ліки від розладу шлунка,
  • набір бактерицидних пластирів,
  • лосьйон до й після засмаги.

Окремо варто згадати про засоби особистої гігієни:

  • зубна паста і щітка,
  • дезодорант-антиперспірант,
  • туалетний папір
  • манікюрні ножиці і пилочка,
  • вологі та звичайні серветки,
  • ватні палички й диски.
© pixabay.com/Hans
pixabay.com/Hans

Загалом, це ключові речі, які можуть знадобитися, якщо вирушати у відпустку на власному автомобілі. Також, якщо ви їдете на море, то задумайтеся про парасолі від сонця, сонцезахисні окуляри, рушники і покривало.

Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, то попіклуйтесь про всі необхідні речі для них, зокрема автокрісло. Адже, по-перше, це безпека дитини під час поїздки. По-друге, якщо запланована відпустка до Європи, то можна просто отримати штраф за перевезення дітей без автокрісла.

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