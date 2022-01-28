Подорожуємо автомобілем: які предмети першої необхідності потрібно мати з собою

Подорожуємо автомобілем: які предмети першої необхідності потрібно мати з собою

Автомобілісту варто подбати про технічний стан машини, а також взяти деякі предмети першої необхідності.

Перед далекою подорожжю автомобіль варто "запакувати" деякими комплектувальними, які водій зможе замінити у разі непередбаченої ситуації. Також потрібно перевірити, щоб був повний пакет документів, аптечка, запасні ключі і ще деякий важливий інвентар.

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Щоб нічого не забути, варто користуватися структурованою добіркою від ТСН.Авто, в якій зібрані найнеобхідніші речі для охочих поїхати у дорогу на власній машині.

Насамперед, обов'язково варто пройти техогляд – це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у подорожі. Зверніть увагу на тиск у шинах, запас масла та загальний технічний стан авто. Якщо транспорт готовий до дороги, то візьміть такі предмети на випадок дрібних поломок:

запасне колесо і камеру,

насос (або компресор), домкрат та набір для заклеювання коліс,

упори для коліс,

набір гайкових ключів, плоскогубці, балонний ключ,

ніж,

налобний ліхтарик,

запасні лампи для фар й габаритів,

суперклей, термостійкий скотч та хомути,

трос для буксирування,

дистильована вода – на випадок проблем з системою охолодження,

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Також варто уважно перевірити, чи всі документи зібрані. Так, для поїздки за кордон варто окремо мати закордонний паспорт, страховку "Зелена карта", а для деяких країн - візу і Міжнародні водійські права, які можна швидко отримати у Сервісному центрі МВС. Обов'язково варто взяти:

водійські права ,

, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт),

страховку на авто,

паспорт громадянина України,

довіреність на керування машиною (якщо необхідно),

готівкові кошти.

УНІАН

Крім найбільш необхідних комплектувальних і документів, візьміть ще деякі речі, які значно спростять поїздку або стануть у нагоді під час відпочинку. Серед таких – відеореєстратор – допоможе довести невинність у разі ДТП з вини третьої особи. Повний список додаткових предметів:

відеореєстратор (на випадок непередбачених дорожніх ситуацій),

дорожня карта або офлайн-карта на смартфоні,

автомобільний інвертор (дозволить заряджати телефон, ноутбук, фотоапарат та іншу техніку у дорозі),

запасний ключ для автомобіля, який варто покласти окремо від основного,

дорожна сокира, лопата і молоток.

pixabay.com/StockSnap

Ще одне, що варто обов'язково взяти у дорогу – аптечка. Крім "стандартного автонабору", купіть таблетки, які завжди тримаєте вдома під рукою. Якщо більш детально, то прихопіть:

протизастудні засоби,

знеболювальні та жарознижувальні засоби,

антисептик і бинт,

таблетки від алергії,

ліки від розладу шлунка,

набір бактерицидних пластирів,

лосьйон до й після засмаги.

Окремо варто згадати про засоби особистої гігієни:

зубна паста і щітка,

дезодорант-антиперспірант,

туалетний папір

манікюрні ножиці і пилочка,

вологі та звичайні серветки,

ватні палички й диски.

pixabay.com/Hans

Загалом, це ключові речі, які можуть знадобитися, якщо вирушати у відпустку на власному автомобілі. Також, якщо ви їдете на море, то задумайтеся про парасолі від сонця, сонцезахисні окуляри, рушники і покривало.

Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, то попіклуйтесь про всі необхідні речі для них, зокрема автокрісло. Адже, по-перше, це безпека дитини під час поїздки. По-друге, якщо запланована відпустка до Європи, то можна просто отримати штраф за перевезення дітей без автокрісла.

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