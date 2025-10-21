Ця проста звичка може вбити за кермом: чому не можна довго сидіти в дорозі

Водій / © Pexels

Реклама

Американська судинна хірургиня, докторка Рема Малік, відома своїми практичними порадами у мережі, виступила із суворим попередженням для водіїв, які ігнорують регулярні зупинки. За її словами, занадто довге сидіння за кермом може призвести до утворення смертельного тромбу (ТГВ).

Про це повідомляє Daily Mail.

Доктор Малік пояснила, що проблема криється у «другому серці» організму — литкових м’язах. Коли ми сидимо нерухомо годинами, цей природний насос, який проштовхує кров від ніг назад до серця, повністю вимикається. Кров застоюється, гусне в гомілках, через це виникають ідеальні умови для тромбозу глибоких вен (ТГВ). Якщо тромб відірветься та потрапить у легені, це може спричинити летальну легеневу емболію.

Реклама

«Ваш пункт призначення може почекати. Ваше здоров’я — ні. Не дозволяйте проблемі, якій можна запобігти, назавжди змінити ваше життя», — сказала вона.

Вона рекомендує простий п’ятихвилинний протокол:

Ходьба. Дві-три хвилини ходьби миттєво відновлюють «друге серце». Розтяжка. 30 секунд підйомів на пальці ніг потужно скорочують м’язи. Зволоження. Підтримка водного балансу запобігає згущенню крові.

Нагадаємо, навіть тверезий водій може стати фігурантом справи за статтею 130 КУпАП. Усе через відмову пройти огляд на стан сп’яніння — закон прирівнює таку відмову до нетверезого керування.

У Польщі розглядають можливість впровадження спеціальних електронних пристроїв, які б стежили за водіями, що сідають за кермо попри судову заборону на керування автомобілем.