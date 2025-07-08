Бум китайських електрокарів вбиває слабших: скільки виробників переживуть конкуренцію

Бум електромобілів змушує виробників знижувати ціни, що вбиває слабші компанії / © Associated Press

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Згідно з новим дослідженням, зі 129 місцевих автомобільних компаній, що наразі існують у Китаї, лише 15 зможуть залишитися фінансово життєздатними до 2030 року. На Китай чекає неминуча жорстка консолідація на ринку електромобілів, де вже сотні стартапів припинили своє існування.

Про це повідомляє Carscoops з посиланням на звіт консалтингової фірми AlixPartners.

Жорстка консолідація ринку

Китайська автомобільна промисловість перетворилася на значну силу, проте її EV-сегмент стикається з серйозними викликами. У 2018 році, за оцінками, понад 500 компаній у Китаї розробляли та планували виробляти «нові енергетичні» транспортні засоби. Багато з них так і не змогли розпочати діяльність і швидко закрилися.

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Станом на 2024 рік у Китаї продавали «нові енергетичні» транспортні засоби лише 129 компаній. За прогнозами консалтингової фірми AlixPartners, лише 15 з них залишаться фінансово життєздатними до 2030 року.

Хоча компанія не назвала конкретні бренди, які, як очікується, процвітатимуть, ці 15 компаній можуть становити приблизно 75% всього ринку електромобілів та плагін-гібридів Китаю. Деякі з них уже досягли повної річної прибутковості.

Стівен Дайєр, керівник автомобільної практики AlixPartners в Азії, зазначає, що деякі місцеві уряди можуть підтримувати нежиттєздатні компанії, щоб захистити робочі місця та економіку. Через це консолідація в галузі може відбуватися повільніше протягом наступних п’яти років.

Інтенсивна конкуренція та швидкі інновації

«Китай є одним з найбільш конкурентних ринків нових енергетичних транспортних засобів у світі. Він переживає запеклу цінову війну. Його швидкість інновацій постійно оновлюється новими силами. Таке середовище сприяє значним проривам у технологіях та ефективності витрат, але також ускладнює для багатьох підприємств досягнення стійкої прибутковості», — заявив Дайєр.

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Відомо, що у березні лише три бренди електромобілів у Китаї, за зовнішніми оцінками, досягли прибутковості. Це BYD, Li Auto та Seres Group, до якої входять бренди Seres, Aito та Landian. Деякі інші місцеві компанії наближаються до прибутковості, зокрема Zeekr, Xpeng та Leapmotor.

Конкуренція змушує виробників постійно знижувати ціни, що є вигідним для споживачів, але вкрай руйнівним для маржі компаній. Це неминуче призведе до того, що багато слабших гравців зникнуть з ринку.

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