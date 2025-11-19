Китайські машини як шпигуни: британським солдатам заборонили розмовляти в авто

Авто / © Pixabay

Британським військовим заборонили обговорювати конфіденційну інформацію у китайських автомобілях через загрозу шпигунства. Попередження з’явилися на приладових панелях сотень транспортних засобів Міністерства оборони Великої Британії, які використовуються на базах у країні та за кордоном для перевезення військ, техніки та виконання допоміжних завдань.

Про це повідомляє Daily Mail.

На наклейках зазначено: “Пристрої MOD НЕ підключати до транспортного засобу” та “Уникайте розмов на рівні, що перевищує “ОФІЦІЙНО“ у транспортному засобі”. Рівень “ОФІЦІЙНО” означає категорію захищеної інформації.

Причиною заборони стали побоювання, що Китай може прослуховувати розмови у транспортних засобах або збирати дані через електромобілі й гібриди, оснащені китайським програмним забезпеченням, GPS та електродвигунами. 2023 року в машині уряду, якою користувався тодішній прем'єр Ріші Сунак, було виявлено пристрій-шпигун китайського виробництва, що викликало серйозні занепокоєння щодо національної безпеки.

Міністерство оборони вже заборонило використання китайських електромобілів на секретних об’єктах та рекомендувало відключати китайські пристрої від комп’ютерних мереж. У британському автопарку Міноборони наразі налічується 745 електромобілів та 1414 гібридів.

Представник Консервативної партії з питань оборони Марк Франсуа підкреслив: “Необережні слова та підключення пристроїв можуть коштувати життя. Ми нарешті серйозно ставимося до загрози китайського шпигунства”.

Політика безпеки поширюється на всі транспортні засоби, що здаються в оренду Міноборони, а не лише на електричні авто.

