Не випити, а попити: де заборонено вживати воду за кермом і яка сума штрафу

Авто

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На Кіпрі категорично не можна вживати їжу та воду за кермом. За порушення водієві загрожує штраф у розмірі 85 євро.

Про це повідомляє SUV News.

Цей підхід пояснюється тим, що вживання їжі під час водіння відвертає увагу водія і знижує рівень контролю над транспортним засобом. Так він наражає на небезпеку себе та оточення.

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“Якщо хтось із водіїв відчуває спрагу або сильний голод, то він може зупинитися в безпечному місці і зробити паузу на перекус, щоб не отримати штраф”, — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що в українській культурі водіння аварійна сигналізація нерідко використовується для висловлення подяки на дорозі. Водночас у правилах дорожнього руху це не передбачено, що може викликати питання щодо відповідальності.