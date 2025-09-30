Поліцейські зупинили безпілотний Jaguar, щоб оштрафувати, але зіткнулися з несподіванкою

Патрульні / © San Bruno Police Department

Патрульні міста Сан-Бруно під час операції з виявлення нетверезих водіїв на дорогах помітили, що білий автономний автомобіль Waymo Jaguar I-Pace здійснив незаконний розворот. При зупинці авто виявилось, що за кермом немає водія.

Про це пише видання Carscoops.

Департамент поліції Сан-Бруно відреагував на ситуацію жартом у соціальних мережах, зазначивши, що «немає водія — немає покарання, адже штрафи не поширюються на роботи». Дійсно, нинішнє законодавство Каліфорнії не передбачає можливості виписувати штрафи за порушення правил дорожнього руху автономним транспортним засобам.

Попри це, патрульні зв’язались із представниками компанії Waymo і повідомили про операційний збій, щоб систему оновили і внесли дані про заборону розвороту у цьому місці. Інцидент підкреслює нову проблему для правоохоронців — відсутність механізму контролю за порушеннями правил дорожнього руху безпілотними автомобілями.

У Сан-Франциско, де Jaguar I-Pace Waymo вперше з’явилися на дорогах, вже було виписано штрафи для автономних авто на суму понад 65 000 доларів. Очікується, що у 2026 році у США набудуть чинності нові правила, які дозволять поліції штрафувати компанії, що займаються експлуатацією автономних транспортних засобів.

Цей випадок демонструє, що розвиток безпілотного транспорту ставить нові виклики перед системами контролю дорожнього руху та правовим регулюванням у США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Українська поліція планує посилити відповідальність за порушення ПДР. Для цього готуються та опрацьовуються кілька законопроєктів, до яких патрульна поліція надала свої висновки та пропозиції.