Тест, як ви реагуєте на стрес: що першим побачите на малюнку

Тест по малюнку: як на вас діє стресова ситуація

Цей психологічний тест по картинці розповість, як ви, звичайно, реагуєте на стрес.

Подивіться на малюнок та зафіксуйте, що ви першим побачили.

Якщо ви побачили лисячу мордочку

Скоріше за все, ви людина зі стійкою психікою. Ви швидко і точно аналізуєте ситуації, швидко знаходите шляхи розв'язання будь-яких проблем, тому не впадаєте в паніку. Вам не властиві емоційні виплески, надмірні переживання – це не про вас.

Однак ваша схильність надмірно все продумувати та аналізувати може призвести до перенапруження, а тому і до стресу.

Якщо першим ви побачили гусака

Це означає, що ви емоційна людина, ви емпатичні та чутливі. Ваша надмірна емоційність часом заважає бачити ситуацію у реальному світлі — ви схильні все перебільшувати та ускладнювати.

Тому хаос та спонтанність легко виводить з рівноваги та дестабілізує, викликає тривожність. В стресових ситуаціях важливо заспокоюватися, щоб справлятися із викликами та не доводити себе до депресивного стану.

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