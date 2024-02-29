Небезпечні “готельні звички”: третина пар розлучаються після невдалої спільної відпустки

Результати нещодавного опитування в США показали, що спільна відпустка може стати неабияким випробуванням відносин на міцність, а поведінка партнера на відпочинку відбила бажання подорожувати разом у 88% американців.

Зазвичай люди уявляють собі відпустку з коханою людиною, як ідеальний відпочинок або спосіб заощадити. Але виявилося, що спільна подорож і туристичні звички партнера стали причиною розлучення для 33% американських пар.

Про це повідомило туристичне видавництво Fodor's з посиланням на результати опитування Hotels.com.

Більшість учасників опитування (81%) вважають спільну відпустку чудовим способом оновити відносини і стати ближчими один одному. Але в той же час 88% респондентів заявили, що поведінка і звички партнера на відпочинку відбили у них бажання подорожувати разом.

В топ-5 нестерпних “готельних звичок” потрапили:

Користування міні-баром. Безлад і неохайність партнера. Звичка тягнути з собою у відпустку улюблену подушку чи постільну білизну. Негайну розпаковку речей після заселення у готель. Перекладання відповідальності на партнера, наприклад за те, щоб не забути ключ від номера.

Видання нагадує, що сучасна готельна індустрія дозволяє нівелювати неприйнятні звички партнера за допомогою додаткових послуг. Тож якщо ви вже подорожували зі своїм партнером і знаєте, що може зіпсувати відпочинок, уникнути неприємних вражень і розчарувань можна, якщо правильно вибрати готель.

Якщо ви не бажаєте витрачати зайві гроші на продукти з великою націнкою з міні-бару, обирайте курорти, які працюють за системою “все включено”. Тоді вам не доведеться себе обмежувати чи сперечатися за кожну пляшку пива з міні-бару або коктейль біля басейну.

З безладом у готельному номері допоможе послуга щоденного прибирання, а проблему комфортного сну вирішить “меню подушок”, яке пропонують все більше готелів.

Якщо ваш партнер замість того, щоб насолоджуватися першим днем відпустки, педантично розпаковує валізи, у вас є можливість доручити цю важливу справу співробітникам готелю, замовивши послугу розпаковки речей.

І нарешті, кожен їде у відпустку відпочивати і не хоче постійно все контролювати. Щоб не перетворювати свого партнера на няньку чи секретаря, який стежить за вашим ключом від номера, обирайте готели з цифровими ключами, які працюють через додаток на смартфоні.

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